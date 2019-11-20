Казахстан проиграл Шотландии

Источник: Reuters

В заключительном матче квалификации Евро-2020 против шотландцев сборная Казахстана открыла счет, но проиграла, сообщает Prosports.kz.

Любое набранное очко в матче с шотландцами позволяло сборной Казахстана установить абсолютный рекорд всех отборочных турниров под эгидой УЕФА. А победа в Глазго позволяла рассчитывать на третье место в группе — так высоко на финише квалификации наши «ястребы» еще никогда не забирались.

Британцы по обыкновению начали с традиционного стартового давления, предложив казахстанцам запредельные по меркам КПЛ скорости. Но наши парни справились, постепенно отодвинули игру от своих ворот, а на 34-й минуте и вовсе вышли вперед. Алексей Щеткин нашел пасом Бахтиера Зайнутдинова, и полузащитник «Ростова» метров с 20-ти нанес убойный удар по хозяйским владениям. Кипер «тартановой армии» Дэвид Маршалл лишь взглядом проводил мяч, вонзившийся в его ворота впритирку со штангой — 0:1.



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Все оставшееся время до окончания первого тайма дружина Михала Билека отбивалась от яростного наступления «горцев», до перерыва не позволив хозяевам сравнять счет.

Впрочем, Шотландия забила почти сразу же после возобновления игры. Пропущенный гол вышел донельзя обидным — мяч оказался в воротах Дмитрия Непогодова после рикошета от Бауыржана Исламхана, с ударом со штрафного от Джона Макгинна наш кипер наверняка бы справился.

А за полчаса до финального свистка сборная Казахстана уже оказалась в положении отыгрывающейся стороны, и во втором пропущенном голе Непогодов может винить только самого себя. До конца счет еще раз изменился, и снова в пользу «тартановой армии» — 3:1.