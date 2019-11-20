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00:58 (мск), источник: Prosports.kz

Казахстан проиграл Шотландии

Наше место — предпоследнее.

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Источник: Reuters

В заключительном матче квалификации Евро-2020 против шотландцев сборная Казахстана открыла счет, но проиграла, сообщает Prosports.kz.

Любое набранное очко в матче с шотландцами позволяло сборной Казахстана установить абсолютный рекорд всех отборочных турниров под эгидой УЕФА. А победа в Глазго позволяла рассчитывать на третье место в группе — так высоко на финише квалификации наши «ястребы» еще никогда не забирались.

Британцы по обыкновению начали с традиционного стартового давления, предложив казахстанцам запредельные по меркам КПЛ скорости. Но наши парни справились, постепенно отодвинули игру от своих ворот, а на 34-й минуте и вовсе вышли вперед. Алексей Щеткин нашел пасом Бахтиера Зайнутдинова, и полузащитник «Ростова» метров с 20-ти нанес убойный удар по хозяйским владениям. Кипер «тартановой армии» Дэвид Маршалл лишь взглядом проводил мяч, вонзившийся в его ворота впритирку со штангой — 0:1.


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Все оставшееся время до окончания первого тайма дружина Михала Билека отбивалась от яростного наступления «горцев», до перерыва не позволив хозяевам сравнять счет.

Впрочем, Шотландия забила почти сразу же после возобновления игры. Пропущенный гол вышел донельзя обидным — мяч оказался в воротах Дмитрия Непогодова после рикошета от Бауыржана Исламхана, с ударом со штрафного от Джона Макгинна наш кипер наверняка бы справился.

А за полчаса до финального свистка сборная Казахстана уже оказалась в положении отыгрывающейся стороны, и во втором пропущенном голе Непогодов может винить только самого себя. До конца счет еще раз изменился, и снова в пользу «тартановой армии» — 3:1.

Шотландцы взяли реванш за поражение в стартовом туре, так и не позволив нам опередить себя в итоговой турнирной таблице группы L. Наше место — пятое.

Шотландия
3:1
Первый тайм: 0:1
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкМихал Билек
Голы
Джон Макгинн48′
Бактиер Зайнутдинов34′
Стивен Нейсмит64′
Джон Макгинн90+1′
Составы команд
1Дэвид Маршалл
12Дмитрий Непогодов
2Лиам Палмер
2Сергей Малый
3Грег Тэйлор
6Айбол Абикен
44′
5Деклан Галлахер
66′
15Александр Марочкин
67′
6Скотт Маккенна
16Гафуржан Суюмбаев
4Райан Джэк
18Дмитрий Шомко
7Джеймс Форрест
23Юрий Логвиненко
10Каллум Макгрегор
19Бактиер Зайнутдинов
8Джон Макгинн
90′
9Бауыржан I Исламхан
22′74′
18Стюарт Армстронг
5Исламбек Куат
82′
11Райан Кристи
83′
14Юрий Перцух
74′
14Джон Флек
20Максим Федин
9Стивен Нейсмит
77′
7Алексей Щеткин
83′
17Оливер Берк
17Абат Аймбетов
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)4
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
7Фолы16
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБас Найхайс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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