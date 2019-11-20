Англичанин Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года

Заключительные матчи квалификации состоялись во вторник. Второе и третье место в списке бомбардиров разделили израильтянин Эран Захави и португалец Криштиану Роналду, забившие по 11 мячей. Нападающий сборной России Артем Дзюба, во вторник сыгравший против команды Сан-Марино, записал на свой счет девять голов.