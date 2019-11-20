Англичанин Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года
ТАСС, 20 ноября. Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игрок забил 12 мячей.
ТАСС, 20 ноября. Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игрок забил 12 мячей.
Заключительные матчи квалификации состоялись во вторник. Второе и третье место в списке бомбардиров разделили израильтянин Эран Захави и португалец Криштиану Роналду, забившие по 11 мячей. Нападающий сборной России Артем Дзюба, во вторник сыгравший против команды
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в