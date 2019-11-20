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01:15 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники плей-офф за право сыграть на ЧЕ-2020

ТАСС, 20 ноября. Шестнадцать команд примут участие в плей-офф за оставшиеся четыре путевки в финальный раунд футбольного чемпионата Европы — 2020. Встречи состоятся в марте 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

В плей-офф за путевки на чемпионат Европы поборются сборные Исландии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Норвегии, Сербии, Болгарии, Израиля, Венгрии, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Косово и Белоруссии. Все 16 команд не сумели отобраться напрямую через квалификационный турнир, но получили шанс выступить в плей-офф благодаря результатам, показанным в Лиге наций.

Команды будут разделены на четыре подгруппы (пути А, В, С и D). В каждой подгруппе пройдет плей-офф (полуфиналы и финал). По итоговым результатам определятся обладатели четырех путевок.

В квартете пути D, в котором все команды являются победителями своих групп в Лиге наций, уже известны полуфинальные пары. 26 марта сборная Грузии сыграет с командой Белоруссии, а команда Косово встретится со сборной Северной Македонии. 31 марта пройдет финальный матч.

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