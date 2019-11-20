Определились все участники плей-офф за право сыграть на ЧЕ-2020

Источник: РИА "Новости"

В плей-офф за путевки на чемпионат Европы поборются сборные Исландии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Норвегии, Сербии, Болгарии, Израиля, Венгрии, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Косово и Белоруссии. Все 16 команд не сумели отобраться напрямую через квалификационный турнир, но получили шанс выступить в плей-офф благодаря результатам, показанным в Лиге наций.

Команды будут разделены на четыре подгруппы (пути А, В, С и D). В каждой подгруппе пройдет плей-офф (полуфиналы и финал). По итоговым результатам определятся обладатели четырех путевок.