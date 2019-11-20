Определились все участники плей-офф за право сыграть на ЧЕ-2020
ТАСС, 20 ноября. Шестнадцать команд примут участие в
ТАСС, 20 ноября. Шестнадцать команд примут участие в
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Команды будут разделены на четыре подгруппы (пути А, В, С и D). В каждой подгруппе пройдет
В квартете пути D, в котором все команды являются победителями своих групп в Лиге наций, уже известны полуфинальные пары. 26 марта сборная Грузии сыграет с командой Белоруссии, а команда Косово встретится со сборной Северной Македонии. 31 марта пройдет финальный матч.