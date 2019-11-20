Мрачный вечер Дзюбы. Ноль голов, оскорбления болельщиков «Спартака»

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«Катюша» в горах и Cан-Марино без сан-маринцев

Вот уж не думал, что зайду в автобус, за пять евро в течение 45 минут преодолевающий путь от приморского Римини в горный Сан-Марино — и услышу там дружную, раскатистую, хорошо, надо заметить, спетую «Катюшу». Да-да, наши люди добрались и до этих краев — к тому же и с флагами Калининграда, Краснознаменска, Звенигорода и других городов!

В момент, когда в отборочной группе еще в октябре все решено, трудно было предположить, что несколько сотен российских болельщиков отправятся на лишенный турнирного значения выезд в эту крохотную страну, не имеющую своего аэропорта и железнодорожного вокзала и со всех сторон окруженную Италией.

Но туристическо-футбольному любопытству нашего человека нет границ и пределов.

Оказалось — в подавляющем большинстве это болельщики «Спартака», что скажется во время матча самым неожиданным образом. У массового выезда было объяснение. Надо же как-то использовать деньги и выплескивать эмоции, сэкономленные, но по вине команды не потраченные на еврокубки! Вот и поехали в Сан-Марино — больше из туристического, нежели футбольного интереса. Кое-кто рискнул по дороге чуть-чуть сойти с маршрута и заглянуть в затопленную Венецию. От шока люди качают головами до сих пор.

А я шокирован другим — приехав в горы Сан-Марино, бродя вместе с болельщиками по древнему замку, забираясь на крутые уступы горного массива Монте-Титано, любуясь умопомрачительными видами, я не увидел только одного. Сан-маринцев. Вообще. Наверное, можно считать таковыми хозяев и обслуживающий персонал магазинов и ресторанчиков, но обычного гражданина в стране c населением, по официальной версии, 33 442 человека я за время трехчасовой прогулки не увидел ни одного.

Зато встретил итальянца в старой, еще кирпичного цвета, футболке сборной России. Парня зовут Франческо, он из южного Бари, довольно неплохо складывает слова по-русски. А все потому, что влюбился в Россию, изучая наш язык в… местной православной церкви святого Николая. И, представьте, специально приехал поболеть за наших в Сан-Марино, чем растрогал наших болельщиков.

Ах нет, граждан Сан-Марино в стране я все-таки видел. Более того, в четырехзвездной, но вполне бюджетной по цене гостинице, где поселился. И были это — футболисты местной сборной. Спускаясь за сутки до игры на ужин около девяти вечера, к своему изумлению, обнаружил в общем зале (не в каком-то отдельном — еще чего!) парней в синих спортивных костюмах. Они сидели там еще долго, а тренерский штаб — еще дольше, неторопливо попивая красненькое и обсуждая, видимо, не только то, как они будут останавливать Артема Дзюбу.



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Россияне же остановились за границей от места проведения матча, что, думаю, приключалось с ними нечасто, — в итальянском Риччоне, расположенном километрах в шести. Как сообщил мне итальянский водитель автобуса, сам он — тоже оттуда, и место это более респектабельное, чем Римини. А в Сан-Марино, по-видимому, просто не нашлось гостиницы соответствующего требованиям российской стороны класса.

После игры Дзюба не подошел к трибуне с оскорблявшими его болельщиками

Оставалось показать класс на окруженном голубыми елями олдскульном стадиончике (правда, с современным табло), на котором и музыка, под которую разминались команды, тоже была олдскульной — Guns’n'roses и еще много всякого рока. Тут выяснилось, что сан-маринцы все-таки в природе существуют, более того, умеют скандировать и петь. Хотя и немного стеснительно. Даже с учетом россиян, составлявших около половины аудитории, зрителей набралось всего 1604 человека.

А Станислав Черчесов дал своего рока, нехарактерно для себя произведя сразу пять перемен в составе.

Максим Беляев, составив пару центральных защитников с Георгием Джикией, вообще дебютировал в национальной команде, так что защитнику «Арсенала» — отдельные поздравления.

С первым голом россияне не стали тянуть дальше третьей минуты, когда, после сутолоки в штрафной и отскока получив время выкурить кубинскую сигару, спокойно катнул мяч в сетку давно не игравший в стартовом составе Далер Кузяев. Забивать вообще принялись нехарактерные для этой роли люди — например, Сергей Петров, игравший теперь не левым, а правым защитником. Его добивание после крученого удара Кузяева и красивого сэйва Симончини стало для России в этом отборочном цикле 30-м голом — лишь второй раз в постсоветской истории команде удалось в квалификации достичь этого рубежа.

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Но голевых подвигов ждали не от Кузяева с Петровым и не от забивших позже Миранчука с Ионовым и Комличенко (он, кстати, вышел отлично), а от Артема Дзюбы. Однако у него совсем не шло. Все-таки даже против Сан-Марино сказывалось, что форвард сейчас в далеко не идеальной форме. Ситуацию мог бы улучшить пенальти, но до него дело не доходило. И даже забитый-таки гол лайнсмен после паузы отменил из-за офсайда.

Хуже того — о Дзюбе вспомнили некоторые спартаковские фанаты, начавшие ему скандировать то же «Оп, давай-давай» с нецензурным продолжением, что и во время матчей «Спартак» — «Зенит». А потом в его адрес пошли и вовсе прямые оскорбления. Во втором тайме это продолжилось.