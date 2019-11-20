Текущие события
Футбол. Сборные
04:00
Эквадор
Колумбия
01
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Нидерланды
Эстония
50
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Германия
Северная Ирландия
61
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Уэльс
Венгрия
20
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Словакия
Азербайджан
20
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Польша
Словения
32
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Латвия
Австрия
10
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Македония
Израиль
10
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Бельгия
Кипр
61
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Сан-Марино
Россия
05
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Шотландия
Казахстан
31
Все события
Фоторепортажи
12Представлена новая форма сборной России
12Медведева успешно выступила на Гран-при Москвы
09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мрачный вечер Дзюбы. Ноль голов, оскорбления болельщиков «Спартака»

Репортаж обозревателя «СЭ» из Сан-Марино, где сборная России завершила отборочный цикл Евро-2020.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Катюша» в горах и Cан-Марино без сан-маринцев

Вот уж не думал, что зайду в автобус, за пять евро в течение 45 минут преодолевающий путь от приморского Римини в горный Сан-Марино — и услышу там дружную, раскатистую, хорошо, надо заметить, спетую «Катюшу». Да-да, наши люди добрались и до этих краев — к тому же и с флагами Калининграда, Краснознаменска, Звенигорода и других городов!

В момент, когда в отборочной группе еще в октябре все решено, трудно было предположить, что несколько сотен российских болельщиков отправятся на лишенный турнирного значения выезд в эту крохотную страну, не имеющую своего аэропорта и железнодорожного вокзала и со всех сторон окруженную Италией.

Но туристическо-футбольному любопытству нашего человека нет границ и пределов.

Оказалось — в подавляющем большинстве это болельщики «Спартака», что скажется во время матча самым неожиданным образом. У массового выезда было объяснение. Надо же как-то использовать деньги и выплескивать эмоции, сэкономленные, но по вине команды не потраченные на еврокубки! Вот и поехали в Сан-Марино — больше из туристического, нежели футбольного интереса. Кое-кто рискнул по дороге чуть-чуть сойти с маршрута и заглянуть в затопленную Венецию. От шока люди качают головами до сих пор.

А я шокирован другим — приехав в горы Сан-Марино, бродя вместе с болельщиками по древнему замку, забираясь на крутые уступы горного массива Монте-Титано, любуясь умопомрачительными видами, я не увидел только одного. Сан-маринцев. Вообще. Наверное, можно считать таковыми хозяев и обслуживающий персонал магазинов и ресторанчиков, но обычного гражданина в стране c населением, по официальной версии, 33 442 человека я за время трехчасовой прогулки не увидел ни одного.

Читайте также
«Англичане несут чушь»: теперь Россию хотят лишить Евро

Зато встретил итальянца в старой, еще кирпичного цвета, футболке сборной России. Парня зовут Франческо, он из южного Бари, довольно неплохо складывает слова по-русски. А все потому, что влюбился в Россию, изучая наш язык в… местной православной церкви святого Николая. И, представьте, специально приехал поболеть за наших в Сан-Марино, чем растрогал наших болельщиков.

Ах нет, граждан Сан-Марино в стране я все-таки видел. Более того, в четырехзвездной, но вполне бюджетной по цене гостинице, где поселился. И были это — футболисты местной сборной. Спускаясь за сутки до игры на ужин около девяти вечера, к своему изумлению, обнаружил в общем зале (не в каком-то отдельном — еще чего!) парней в синих спортивных костюмах. Они сидели там еще долго, а тренерский штаб — еще дольше, неторопливо попивая красненькое и обсуждая, видимо, не только то, как они будут останавливать Артема Дзюбу.


Нажмите,
чтобы включить звук

Россияне же остановились за границей от места проведения матча, что, думаю, приключалось с ними нечасто, — в итальянском Риччоне, расположенном километрах в шести. Как сообщил мне итальянский водитель автобуса, сам он — тоже оттуда, и место это более респектабельное, чем Римини. А в Сан-Марино, по-видимому, просто не нашлось гостиницы соответствующего требованиям российской стороны класса.

После игры Дзюба не подошел к трибуне с оскорблявшими его болельщиками

Оставалось показать класс на окруженном голубыми елями олдскульном стадиончике (правда, с современным табло), на котором и музыка, под которую разминались команды, тоже была олдскульной — Guns’n'roses и еще много всякого рока. Тут выяснилось, что сан-маринцы все-таки в природе существуют, более того, умеют скандировать и петь. Хотя и немного стеснительно. Даже с учетом россиян, составлявших около половины аудитории, зрителей набралось всего 1604 человека.

А Станислав Черчесов дал своего рока, нехарактерно для себя произведя сразу пять перемен в составе.

Максим Беляев, составив пару центральных защитников с Георгием Джикией, вообще дебютировал в национальной команде, так что защитнику «Арсенала» — отдельные поздравления.

С первым голом россияне не стали тянуть дальше третьей минуты, когда, после сутолоки в штрафной и отскока получив время выкурить кубинскую сигару, спокойно катнул мяч в сетку давно не игравший в стартовом составе Далер Кузяев. Забивать вообще принялись нехарактерные для этой роли люди — например, Сергей Петров, игравший теперь не левым, а правым защитником. Его добивание после крученого удара Кузяева и красивого сэйва Симончини стало для России в этом отборочном цикле 30-м голом — лишь второй раз в постсоветской истории команде удалось в квалификации достичь этого рубежа.

Читайте также
Сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами России и Дании на Евро-2020

Но голевых подвигов ждали не от Кузяева с Петровым и не от забивших позже Миранчука с Ионовым и Комличенко (он, кстати, вышел отлично), а от Артема Дзюбы. Однако у него совсем не шло. Все-таки даже против Сан-Марино сказывалось, что форвард сейчас в далеко не идеальной форме. Ситуацию мог бы улучшить пенальти, но до него дело не доходило. И даже забитый-таки гол лайнсмен после паузы отменил из-за офсайда.

Хуже того — о Дзюбе вспомнили некоторые спартаковские фанаты, начавшие ему скандировать то же «Оп, давай-давай» с нецензурным продолжением, что и во время матчей «Спартак» — «Зенит». А потом в его адрес пошли и вовсе прямые оскорбления. Во втором тайме это продолжилось.

И тут другой наш сектор не выдержал и еще громче начал скандировать: «Дзюба! Дзюба!» Артем им тут же поаплодировал. Меньшинство продолжило оскорбления, но стало ясно, что мнения на трибунах как минимум разделились. Те, кто за Артема, еще несколько раз проскадировали: «Дзюба — лучший!» Но эта спонтанная поддержка — единственное, что могло порадовать Дзюбу в этот мрачный лично для него вечер в карликовом государстве. После финального свистка он моментально пошел в раздевалку, в отличие от остальных игроков, не подойдя к трибуне с российскими болельщиками.

Кто оскорблял Дзюбу? Их не должно быть на матчах сборной
Во время загрузки произошла ошибка.
03:12 (мск)© Ньюстюб
Сан-Марино
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle, 1604 зрителя
Главные тренеры
Франко ВарреллаСтанислав Черчесов
Голы
Далер Кузяев3′
Сергей Петров19′
Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)49′
Алексей Ионов56′
Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)78′
Составы команд
23Альдо Симончини
12Антон Шунин
3Мирко Палацци
53′
23Сергей Петров
2Фабио Витаиоли
13Федор Кудряшов
6Давиде Симончини
33′
6Максим Беляев
5Лоренцо Лунадеи
14Георгий Джикия
10Маттиа Джарди
9Далер Кузяев
7Филиппо Берарди
22Артем Дзюба
19Лука Чензони
45+1′
10Зелимхан Бакаев
4Алессандро Д`Аддарио
64′
15Алексей Миранчук
65′
22Фабио Томассини
19Николай Комличенко
8Алекс Гасперони
45′
20Алексей Ионов
58′
11Михаэль Баттистини
17Александр Головин
18Марко Бернарди
61′
7Магомед Оздоев
53′59′
20Адольфо Хосе Хирш
90+3′
11Роман Зобнин
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
1Голевые моменты15
3Удары (всего)25
1Удары в створ14
0Штанги, перекладины2
2Угловые11
16Фолы11
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТорвалдур Ауднасон(Исландия)
Боковой судьяЙоханн Гвюдмундссон(Исландия)
Боковой судьяАндри Вигфуссон(Исландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сан-Марино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Определились соперники сборной России по группе на Евро–2020
Бэйл и Гиггз вывели Уэльс на Евро. Обзор отборочных матчей
Российские теннисисты проиграли испанцам в матче Кубка Дэвиса
Объявлен состав сборной России на Кубок мира по биатлону
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Уткин раскритиковал Дзюбу после матча с Сан-Марино
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь