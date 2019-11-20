Мрачный вечер Дзюбы. Ноль голов, оскорбления болельщиков «Спартака»
Репортаж обозревателя «СЭ» из
Репортаж обозревателя «СЭ» из
Вот уж не думал, что зайду в автобус, за пять евро в течение 45 минут преодолевающий путь от приморского Римини в горный
Но
Оказалось — в подавляющем большинстве это болельщики «Спартака», что скажется во время матча самым неожиданным образом. У массового выезда было объяснение. Надо же
А я шокирован другим — приехав в горы
Зато встретил итальянца в старой, еще кирпичного цвета, футболке сборной России. Парня зовут Франческо, он из южного Бари, довольно неплохо складывает слова
Ах нет, граждан
Россияне же остановились за границей от места проведения матча, что, думаю, приключалось с ними нечасто, — в итальянском Риччоне, расположенном километрах в шести. Как сообщил мне итальянский водитель автобуса, сам он — тоже оттуда, и место это более респектабельное, чем Римини. А в
Оставалось показать класс на окруженном голубыми елями олдскульном стадиончике (правда, с современным табло), на котором и музыка, под которую разминались команды, тоже была олдскульной — Guns’n'roses и еще много всякого рока. Тут выяснилось, что
Максим Беляев, составив пару центральных защитников с Георгием Джикией, вообще дебютировал в национальной команде, так что защитнику «Арсенала» — отдельные поздравления.
С первым голом россияне не стали тянуть дальше третьей минуты, когда, после сутолоки в штрафной и отскока получив время выкурить кубинскую сигару, спокойно катнул мяч в сетку давно не игравший в стартовом составе Далер Кузяев. Забивать вообще принялись нехарактерные для этой роли люди — например, Сергей Петров, игравший теперь не левым, а правым защитником. Его добивание после крученого удара Кузяева и красивого сэйва Симончини стало для России в этом отборочном цикле 30-м голом — лишь второй раз в постсоветской истории команде удалось в квалификации достичь этого рубежа.
Но голевых подвигов ждали не от Кузяева с Петровым и не от забивших позже Миранчука с Ионовым и Комличенко (он, кстати, вышел отлично), а от Артема Дзюбы. Однако у него совсем не шло.
Хуже того — о Дзюбе вспомнили некоторые спартаковские фанаты, начавшие ему скандировать то же «Оп, давай-давай» с нецензурным продолжением, что и во время матчей «Спартак» — «Зенит». А потом в его адрес пошли и вовсе прямые оскорбления. Во втором тайме это продолжилось.
И тут другой наш сектор не выдержал и еще громче начал скандировать: «Дзюба! Дзюба!» Артем им тут же поаплодировал. Меньшинство продолжило оскорбления, но стало ясно, что мнения на трибунах как минимум разделились. Те, кто за Артема, еще несколько раз проскадировали: «Дзюба — лучший!» Но эта спонтанная поддержка — единственное, что могло порадовать Дзюбу в этот мрачный лично для него вечер в карликовом государстве. После финального свистка он моментально пошел в раздевалку, в отличие от остальных игроков, не подойдя к трибуне с российскими болельщиками.
|Франко Варрелла
|Станислав Черчесов
|Далер Кузяев
|3′
|Сергей Петров
|19′
|Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)
|49′
|Алексей Ионов
|56′
|Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)
|78′
|23
|Альдо Симончини
|12
|Антон Шунин
|3
|Мирко Палацци
53′
|23
|Сергей Петров
|2
|Фабио Витаиоли
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Давиде Симончини
33′
|6
|Максим Беляев
|5
|Лоренцо Лунадеи
|14
|Георгий Джикия
|10
|Маттиа Джарди
|9
|Далер Кузяев
|7
|Филиппо Берарди
|22
|Артем Дзюба
|19
|Лука Чензони
45+1′
|10
|Зелимхан Бакаев
|4
|Алессандро Д`Аддарио
64′
|15
|Алексей Миранчук
65′
|22
|Фабио Томассини
|19
|Николай Комличенко
|8
|Алекс Гасперони
45′
|20
|Алексей Ионов
58′
|11
|Михаэль Баттистини
|17
|Александр Головин
|18
|Марко Бернарди
61′
|7
|Магомед Оздоев
53′59′
|20
|Адольфо Хосе Хирш
90+3′
|11
|Роман Зобнин
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|15
|3
|Удары (всего)
|25
|1
|Удары в створ
|14
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Торвалдур Ауднасон(Исландия)
|Боковой судья
|Йоханн Гвюдмундссон(Исландия)
|Боковой судья
|Андри Вигфуссон(Исландия)