«Бумажный солдат». Уткин раскритиковал Дзюбу после матча с Сан-Марино

«Ну да, “дно днищенское” орать своему лидеру “Дзюба, Дзюба, иди на [фиг]!”. У сборной России есть такие болельщики. Реально. Я бы назвал их “упивающиеся скотством”. Не первая такая акция. Орловские, кажется, скрепоносцы. Ну так и что? Спортсмен в такой ситуации ярится. А Дзюба, он упивающийся любовью.



Вот как можно было выйти играть с Сан-Марино и не забить? Смысл вообще на финише сезона, впереди решающие матчи в ЛЧ, важнейшие игры в чемпионате России — иной смысл вообще переться в Сан-Марино был у Артёма, кроме как забить столько, сколько нужно?.. А он не забил ничего. И почему так вышло — даже и неважно. Очень большие ограничения у Артёма. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаёшь себе в этом отчёт и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевым. Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат», — написал Уткин.