Черчесов заявил, что российские футболисты не реагируют на выкрики с трибун

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Во вторник сборная России переиграла команду Сан-Марино со счетом 5:0 в заключительном туре группы I в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. В телеэфир попали оскорбительные выкрики в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.

«В матче со сборной Сан-Марино мы проверили нескольких игроков, но я бы не назвал это экспериментами, — сказал Черчесов. — Мы готовились к матчу, что-то удалось, что-то нет. Вышли заряженными и хотели порадовать зрителей голами».

«Иногда у меня нет слов, интересно, чьи это были болельщики, — добавил Черчесов. — Давно нет реакции на такие вещи, ко всему привыкли. Сейчас мы завершили квалификационный турнир и ждем жеребьевки, на групповом этапе встретимся со старыми друзьями из Бельгии, вероятно, на том же стадионе, но этот матч пройдет иначе».