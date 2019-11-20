Сборная России оставила для Сан-Марино подарок в раздевалке. Фото

«Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок — традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле», — сообщается в «твиттере» сборной России.

Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы — 2020 — подопечным Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией. Также известны составы корзин, которые будут использоваться в жеребьёвке группового этапа Евро-2020.