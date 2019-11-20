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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Шансов у Казахстана не было, или в чем Шотландия оказалась сильнее в заключительном матче отбора на Евро-2020

Сборная Шотландии по футболу сохранила за собой третье место в группе I, переиграв на своем поле Казахстан (3:1) в заключительном, десятом туре отборочного турнира чемпионата Европы-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Надо сказать, что победа британцев получилась закономерной. После перерыва гости функционально просели, чем, собственно, и воспользовались хозяева. Да и при таком давлении было нереально добиться даже ничейного результата, о чем наглядно свидетельствует статистика игры: удары по воротам — 21−4 (в створ 9−3), угловые — 7−2, офсайды — 2−1, пасы — 619−392 (точные — 506−277), отборы — 5−5, выносы — 6−22, желтые карточки — 1−5, фолы — 7−16, владение мячом в процентном соотношении — 62−37.

Напомним, что в группе I первое место заняла Бельгия, набравшая 30 очков. За ней расположились Россия (24), Шотландия (15), Кипр (десять), Казахстан (десять) и Сан-Марино (0).

Как итог, бельгийцы и россияне напрямую вышли в финальную стадию Евро-2020, тогда как шотландцы поборются за путевку через плей-офф Лиги наций.

Шотландия
3:1
Первый тайм: 0:1
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкМихал Билек
Голы
Джон Макгинн48′
Бактиер Зайнутдинов34′
Стивен Нейсмит64′
Джон Макгинн90+1′
Составы команд
1Дэвид Маршалл
12Дмитрий Непогодов
2Лиам Палмер
2Сергей Малый
3Грег Тэйлор
6Айбол Абикен
44′
5Деклан Галлахер
66′
15Александр Марочкин
67′
6Скотт Маккенна
16Гафуржан Суюмбаев
4Райан Джэк
18Дмитрий Шомко
7Джеймс Форрест
23Юрий Логвиненко
10Каллум Макгрегор
19Бактиер Зайнутдинов
8Джон Макгинн
90′
9Бауыржан I Исламхан
22′74′
18Стюарт Армстронг
5Исламбек Куат
82′
11Райан Кристи
83′
14Юрий Перцух
74′
14Джон Флек
20Максим Федин
9Стивен Нейсмит
77′
7Алексей Щеткин
83′
17Оливер Берк
17Абат Аймбетов
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)4
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
7Фолы16
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБас Найхайс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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