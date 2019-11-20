Шансов у Казахстана не было, или в чем Шотландия оказалась сильнее в заключительном матче отбора на Евро-2020

Надо сказать, что победа британцев получилась закономерной. После перерыва гости функционально просели, чем, собственно, и воспользовались хозяева. Да и при таком давлении было нереально добиться даже ничейного результата, о чем наглядно свидетельствует статистика игры: удары по воротам — 21−4 (в створ 9−3), угловые — 7−2, офсайды — 2−1, пасы — 619−392 (точные — 506−277), отборы — 5−5, выносы — 6−22, желтые карточки — 1−5, фолы — 7−16, владение мячом в процентном соотношении — 62−37.