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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов ответил нецензурно оскорблявшим Дзюбу фанатам

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о нецензурно оскорблявших капитана команды Артема Дзюбу фанатах.

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«Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — заявил Черчесов. Он отметил, что форвард выполнил предматчевые установки.

Последний матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино завершился победой россиян со счетом 5:0. Дзюба вышел на поле в стартовом составе российской команды, но не отличился голом. По ходу матча некоторые фанаты кричали «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]» — нецензурные высказывания попали в эфир «Первого канала».

Сборная России обеспечила себе участие в финальной стадии Евро-2020. Команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle, 1604 зрителя
Главные тренеры
Франко ВарреллаСтанислав Черчесов
Голы
Далер Кузяев3′
Сергей Петров19′
Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)49′
Алексей Ионов56′
Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)78′
Составы команд
23Альдо Симончини
12Антон Шунин
3Мирко Палацци
53′
23Сергей Петров
2Фабио Витаиоли
13Федор Кудряшов
6Давиде Симончини
33′
6Максим Беляев
5Лоренцо Лунадеи
14Георгий Джикия
10Маттиа Джарди
9Далер Кузяев
7Филиппо Берарди
22Артем Дзюба
19Лука Чензони
45+1′
10Зелимхан Бакаев
4Алессандро Д`Аддарио
64′
15Алексей Миранчук
65′
22Фабио Томассини
19Николай Комличенко
8Алекс Гасперони
45′
20Алексей Ионов
58′
11Михаэль Баттистини
17Александр Головин
18Марко Бернарди
61′
7Магомед Оздоев
53′59′
20Адольфо Хосе Хирш
90+3′
11Роман Зобнин
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
1Голевые моменты15
3Удары (всего)25
1Удары в створ14
0Штанги, перекладины2
2Угловые11
16Фолы11
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТорвалдур Ауднасон(Исландия)
Боковой судьяЙоханн Гвюдмундссон(Исландия)
Боковой судьяАндри Вигфуссон(Исландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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