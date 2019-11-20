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14:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия на Евро-2020: где сыграет, кто соперник, сколько стоят билеты

Главное о чемпионате Европы.

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Когда пройдет Евро-2020?

С 12 июня по 12 июля. Команды будут разделены на шесть групп по четыре в каждой. В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой группы плюс еще четыре команды, ставшие в группах третьими.

Какие стадионы примут матчи?

«Уэмбли» (Лондон, Англия)
«Алльянц Арена» (Мюнхен, Германия)
«Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
«Олимпийский» (Баку, Азербайджан)
«Авива» (Дублин, Ирландия)
«Ференц Пушкаш» (Будапешт, Венгрия)
«Олимпико» (Рим, Италия)
«Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)
«Сан-Мамес» (Бильбао, Испания)
«Йохан Кройф Арена» (Амстердам, Голландия)
«Паркен» (Копенгаген, Дания)
«Национальный» (Бухарест, Румыния).

На каждой арене пройдет по четыре матча (три встречи группового этапа + игра плей-офф). Исключение — «Уэмбли», который примет семь матчей — в том числе два полуфинала и финал. Игра открытия турнира состоится на стадионе «Олимпико» в Риме.

В Санкт-Петербурге будет три встречи группового этапа и один из четвертьфиналов.

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Все ли участники известны?

Еще не все. Помимо 20 сборных, которые уже вышли на Евро, в турнире примут участие четыре победителя стыковых матчей Лиги наций. Игры пройдут 26—31 марта 2020 года.

Формат следующий: в каждом дивизионе Лиги наций (всего их четыре — А, B, С, D) свой плей-офф, участвуют только команды, не вышедшие на Евро-2020. Плей-офф состоит из полуфиналов и финалов.

Плей-офф А: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*.
Плей-офф B: Босния, Северная Ирландия, Словакия, Ирландия.
Плей-офф С: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/ Венгрия/Румыния*.
Плей-офф D: Грузия, Белоруссия, Северная Македония, Косово.

*По результатам жеребьевки три команды из квартета Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния сыграют в плей-офф А, а одна из них — в плей-офф С.


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Когда состоится жеребьевка группового этапа?

30 ноября в Бухаресте.

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия.
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.
Корзина 4: Финляндия, Уэльс + 4 команды-победительницы стыков Лиги наций.

С кем сыграет сборная России?

Наша команда при жеребьевке будет во второй корзине, поскольку попала в число двух лучших сборных из тех, которые заняли в отборочных группах вторые места.

Россия выступит в группе B. Из первой корзины российской сборной достанется Бельгия, это уже ясно. С бельгийцами команда Станислава Черчесова встречалась в отборочном цикле Евро-2020. В марте в Брюсселе россияне уступили со счетом 1:3, а в ноябре в Санкт-Петербурге — 1:4.

Также уже известно, что соперником сборной России станет Дания (третья корзина). В одну группу Россию и Данию поместили заранее, когда распределяли матчи между городами, оставалось только, чтобы обе команды вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

Противник России из четвертой корзины выяснится уже в Бухаресте. Вполне вероятно, что это будет Финляндия либо Уэльс.

Где пройдут матчи сборной России?

Два матча группового этапа российская команда проведет в Санкт-Петербурге. А вот где пройдет встреча с Данией — в Санкт-Петербурге или в Копенгагене — будет определено жеребьевкой 30 ноября.

Если сборная России станет первой или второй в группе, то в Санкт-Петербурге больше не сыграет. Если же выйдет в плей-офф с третьего места в группе, а затем преодолеет 1/8 финала, то проведет в Санкт-Петербурге четвертьфинал.

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Сколько может заработать РФС?

Призовые от УЕФА для национальных ассоциаций, чьи команды выступят на чемпионате Европы:

9,5 миллиона евро — за участие в финальной стадии Евро-2020;
1,5 миллиона евро — за каждую победу в групповом этапе;
750 тысяч евро — за каждую ничью в групповом этапе;
2 миллиона евро — за выход в 1/8 финала;
3,5 миллиона евро — за выход в ¼ финала;
5 миллионов евро — за выход в ½ финала;
7 миллионов евро — за второе место;
10 миллионов евро — за выигрыш турнира.

Где купить билеты и сколько они стоят?

Все билеты на матчи чемпионата Европы продаются только онлайн и только на официальной платформе УЕФА euro2020.com/tickets.

Первый этап продаж уж закончился. Второй этап стартует в начале декабря — после жеребьевки: 1 миллион билетов будет доступен для болельщиков команд-участниц. Третий этап будет запущен в апреле 2020 года, когда по итогам стыковых матчей (состоятся 26 — 31 марта) будут определены еще четыре участника основной пульки Евро.

Ценовых категорий — три. При этом города-организаторы поделены на два кластера с учетом покупательской способности и среднего дохода населения.

Кластер А: Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.
Кластер В: Баку, Будапешт и Бухарест.

Таким образом, билеты на матчи в Баку, Будапеште и Бухаресте будут дешевле, чем на игры в Санкт-Петербурге.

Стоимость самого дешевого билета на матчи в городах из кластера А — 50 евро (примерно 3610 рублей по курсу на 19 мая), а из кластера В — 30 евро (примерно 2170 рублей).

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