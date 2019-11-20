Уткин высказался о превосходстве сборной России над Украиной

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Уткин признался, что верит в победу россиян над украинцами. «Сборная Украины — новая команда, она ничем не показала умение готовиться к большим турнирам. У нее новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта», — посчитал он. Журналист отметил, что россияне выглядят более подготовленными к возможной встрече в плей-офф чемпионата Европы-2020.

18 ноября Уткин говорил, что ждет матча между сборными России и Украины на Евро-2020. «Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», — заявил он.

Обе сборные обеспечили себе участие в чемпионате Европы. Россия и Украина смогут сыграть друг с другом на турнире только начиная со стадии полуфинала. На жеребьевке команды будут разведены.