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14:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Уткин высказался о превосходстве сборной России над Украиной

Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале высказался о превосходстве сборной России по футболу над Украиной.

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Уткин признался, что верит в победу россиян над украинцами. «Сборная Украины — новая команда, она ничем не показала умение готовиться к большим турнирам. У нее новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта», — посчитал он. Журналист отметил, что россияне выглядят более подготовленными к возможной встрече в плей-офф чемпионата Европы-2020.

18 ноября Уткин говорил, что ждет матча между сборными России и Украины на Евро-2020. «Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», — заявил он.

Обе сборные обеспечили себе участие в чемпионате Европы. Россия и Украина смогут сыграть друг с другом на турнире только начиная со стадии полуфинала. На жеребьевке команды будут разведены.

Последний раз сборные России и Украины встречались в 1999 году. Тогда в заключительном матче отбора на Евро-2000 команды сыграли вничью — 1:1. Этот результат не позволил российской сборной попасть на турнир.

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