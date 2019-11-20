Де Брейне раскритиковал ситуацию с возможной встречей с россиянами на ЕВРО

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«Это похоже на искажение конкуренции. Футбол все больше и больше превращается в бизнес», — прокомментировал Де Брейне возможную встречу команд в эфире телеканала VTM Nieuws.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 точно сыграет с командой Дании. Ранее УЕФА определил, что сборные России и Дании, одни из хозяев турнира, должны сыграть в одной группе на ЕВРО, если пробьются в его финальную часть. Обе команды завоевали прямые путевки на ЕВРО.

Из первой корзины при жеребьевке в группу к России и Дании должна попасть команда Бельгии, так как сборные Италии, Англии, Испании и Германии из данной корзины также являются хозяйками турнира и определены в другие группы, а с командой Украины сборная России разведена по решению УЕФА.

В рамках отбора на ЕВРО-2020 бельгийцы нанесли сборной России два поражения — 3:1 (дома), 4:1 (в гостях).