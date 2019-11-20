Канделаки резко ответила болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

«Игра может не получаться, но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер. К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы — это да! Таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения. А вот грязь, которую вы положите, — она всегда с вами. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.