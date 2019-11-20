Канделаки резко ответила болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки вступилась за капитана сборной России Артема Дзюбу, которого оскорбляли болельщики в матче с
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки вступилась за капитана сборной России Артема Дзюбу, которого оскорбляли болельщики в матче с
Во вторник в заключительном для себя матче отбора на ЕВРО-2020 года сборная России разгромила команду
«Игра может не получаться, но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер. К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы — это да! Таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения. А вот грязь, которую вы положите, — она всегда с вами. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!», — написала Канделаки в своем
Кроме того, журналистка не оставила без внимания слова своего коллеги Василия Уткина, который ранее назвал Дзюбу «бумажным солдатом».
«В успешном для нас отборочном турнире забил 9 голов и отдал 5 передач, став вторым по системе “гол + пас” среди всех футболистов турнира. И, конечно же, назван “бумажным солдатом”, хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе — разные по усилиям вещи», — заключила телеведущая.
|Франко Варрелла
|Станислав Черчесов
|Далер Кузяев
|3′
|Сергей Петров
|19′
|Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)
|49′
|Алексей Ионов
|56′
|Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)
|78′
|23
|Альдо Симончини
|12
|Антон Шунин
|3
|Мирко Палацци
53′
|23
|Сергей Петров
|2
|Фабио Витаиоли
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Давиде Симончини
33′
|6
|Максим Беляев
|5
|Лоренцо Лунадеи
|14
|Георгий Джикия
|10
|Маттиа Джарди
|9
|Далер Кузяев
|7
|Филиппо Берарди
|22
|Артем Дзюба
|19
|Лука Чензони
45+1′
|10
|Зелимхан Бакаев
|4
|Алессандро Д`Аддарио
64′
|15
|Алексей Миранчук
65′
|22
|Фабио Томассини
|19
|Николай Комличенко
|8
|Алекс Гасперони
45′
|20
|Алексей Ионов
58′
|11
|Михаэль Баттистини
|17
|Александр Головин
|18
|Марко Бернарди
61′
|7
|Магомед Оздоев
53′59′
|20
|Адольфо Хосе Хирш
90+3′
|11
|Роман Зобнин
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|15
|3
|Удары (всего)
|25
|1
|Удары в створ
|14
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Торвалдур Ауднасон(Исландия)
|Боковой судья
|Йоханн Гвюдмундссон(Исландия)
|Боковой судья
|Андри Вигфуссон(Исландия)