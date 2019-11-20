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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канделаки резко ответила болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки вступилась за капитана сборной России Артема Дзюбу, которого оскорбляли болельщики в матче с Сан-Марино.

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Во вторник в заключительном для себя матче отбора на ЕВРО-2020 года сборная России разгромила команду Сан-Марино (5:0). Во время игры с трибун звучали оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы.

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«Игра может не получаться, но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер. К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы — это да! Таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения. А вот грязь, которую вы положите, — она всегда с вами. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Кроме того, журналистка не оставила без внимания слова своего коллеги Василия Уткина, который ранее назвал Дзюбу «бумажным солдатом».

«В успешном для нас отборочном турнире забил 9 голов и отдал 5 передач, став вторым по системе “гол + пас” среди всех футболистов турнира. И, конечно же, назван “бумажным солдатом”, хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе — разные по усилиям вещи», — заключила телеведущая.

Сан-Марино
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle, 1604 зрителя
Главные тренеры
Франко ВарреллаСтанислав Черчесов
Голы
Далер Кузяев3′
Сергей Петров19′
Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)49′
Алексей Ионов56′
Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)78′
Составы команд
23Альдо Симончини
12Антон Шунин
3Мирко Палацци
53′
23Сергей Петров
2Фабио Витаиоли
13Федор Кудряшов
6Давиде Симончини
33′
6Максим Беляев
5Лоренцо Лунадеи
14Георгий Джикия
10Маттиа Джарди
9Далер Кузяев
7Филиппо Берарди
22Артем Дзюба
19Лука Чензони
45+1′
10Зелимхан Бакаев
4Алессандро Д`Аддарио
64′
15Алексей Миранчук
65′
22Фабио Томассини
19Николай Комличенко
8Алекс Гасперони
45′
20Алексей Ионов
58′
11Михаэль Баттистини
17Александр Головин
18Марко Бернарди
61′
7Магомед Оздоев
53′59′
20Адольфо Хосе Хирш
90+3′
11Роман Зобнин
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
1Голевые моменты15
3Удары (всего)25
1Удары в створ14
0Штанги, перекладины2
2Угловые11
16Фолы11
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТорвалдур Ауднасон(Исландия)
Боковой судьяЙоханн Гвюдмундссон(Исландия)
Боковой судьяАндри Вигфуссон(Исландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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