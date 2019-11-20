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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Надеялся на ничью». Экс-игрок «Кайрата» оценил игру Казахстана против Шотландии и восхитился Исламханом

Бывший полузащитник «Кайрата» Стюарт Дафф в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил игру сборной Казахстана против Шотландии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы.

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Шотландец восхитился игрой Бауыржана Исламхана и сказал, что надеялся на ничейный исход во встрече. Дафф также признался, что мечтает вернуться в Казахстан в качестве тренера.

— Какие впечатления от игры?

— Я думаю, что Казахстан выбрал очень умный план на игру в первой половине и старался контратаковать как можно чаще.

Скорость игры Шотландии увеличилась во втором тайме, и вашей сборной было очень трудно что-либо создать. Я считаю, что игра была интересной, и в целом наша команда была лучше.

— Сумела ли сборная Казахстана чем-то удивить?

— Казахстанская команда меня не удивила. В вашей сборной есть очень хорошие отдельные игроки, и я считаю, что они должны были действовать с большей уверенностью, чтобы обыграть Шотландию. Я увидел, что игроки сборной Казахстана хорошо оснащены и, поэтому могли бы чаще угрожать нам.


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— Кого, можно назвать лучшим в составе сборной Казахстана?

— Исламхан — лучший казахстанский игрок, он очень техничный. У него хорошие навыки для плеймекера. Я был впечатлен его игрой.

— Прошедший матч, можно назвать лучшим для Шотландии в отборе на чемпионат Европы?

— Шотландия играла плохо в квалификации, и ни один матч нельзя назвать хорошим. Наша команда действовала посредственно. Сейчас строится новая молодая сборная.

— Какой результат был наиболее вероятен в этом матче?

— Смотря как прогрессирует Казахстан, я, если честно, надеялся на ничью.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— После завершения карьеры я работаю в футбольном клубе «Абердин» в качестве тренера. Помогаю развивать молодых игроков академии для первой команды. Я надеюсь вернуться в Казахстан и, возможно, в качестве тренера.

Отметим, что Стюарт Дафф выступал в составе «Кайрата» в сезонах 2012 и 2013. За алматинцев он провел 54 игры и отметился одним голом. В 2013 году он стал обладателем бронзовых наград чемпионата Казахстана.

Напомним, сборная Шотландии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграла в Глазго команду Казахстана со счетом 3:1.

Победителем группы I стала Бельгия, набравшая 30 очков. Россия заняла второю строчку (24 очка). Шотландцы набрали 15 баллов. По десять очков у Кипра и Казахстана. Сборная Сан-Марино закончила квалификацию, не набрав ни одного балла.

Команды Бельгии и России напрямую вышли в финальную часть Евро-2020. Шотландцы поспорят за путевку на чемпионат Европы в плей-офф Лиги Наций.

Шотландия
3:1
Первый тайм: 0:1
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкМихал Билек
Голы
Джон Макгинн48′
Бактиер Зайнутдинов34′
Стивен Нейсмит64′
Джон Макгинн90+1′
Составы команд
1Дэвид Маршалл
12Дмитрий Непогодов
2Лиам Палмер
2Сергей Малый
3Грег Тэйлор
6Айбол Абикен
44′
5Деклан Галлахер
66′
15Александр Марочкин
67′
6Скотт Маккенна
16Гафуржан Суюмбаев
4Райан Джэк
18Дмитрий Шомко
7Джеймс Форрест
23Юрий Логвиненко
10Каллум Макгрегор
19Бактиер Зайнутдинов
8Джон Макгинн
90′
9Бауыржан I Исламхан
22′74′
18Стюарт Армстронг
5Исламбек Куат
82′
11Райан Кристи
83′
14Юрий Перцух
74′
14Джон Флек
20Максим Федин
9Стивен Нейсмит
77′
7Алексей Щеткин
83′
17Оливер Берк
17Абат Аймбетов
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)4
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
7Фолы16
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБас Найхайс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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