«Надеялся на ничью». Экс-игрок «Кайрата» оценил игру Казахстана против Шотландии и восхитился Исламханом

Шотландец восхитился игрой Бауыржана Исламхана и сказал, что надеялся на ничейный исход во встрече. Дафф также признался, что мечтает вернуться в Казахстан в качестве тренера.

— Какие впечатления от игры?

— Я думаю, что Казахстан выбрал очень умный план на игру в первой половине и старался контратаковать как можно чаще.

Скорость игры Шотландии увеличилась во втором тайме, и вашей сборной было очень трудно что-либо создать. Я считаю, что игра была интересной, и в целом наша команда была лучше.

— Сумела ли сборная Казахстана чем-то удивить?

— Казахстанская команда меня не удивила. В вашей сборной есть очень хорошие отдельные игроки, и я считаю, что они должны были действовать с большей уверенностью, чтобы обыграть Шотландию. Я увидел, что игроки сборной Казахстана хорошо оснащены и, поэтому могли бы чаще угрожать нам.



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— Кого, можно назвать лучшим в составе сборной Казахстана?

— Исламхан — лучший казахстанский игрок, он очень техничный. У него хорошие навыки для плеймекера. Я был впечатлен его игрой.

— Прошедший матч, можно назвать лучшим для Шотландии в отборе на чемпионат Европы?

— Шотландия играла плохо в квалификации, и ни один матч нельзя назвать хорошим. Наша команда действовала посредственно. Сейчас строится новая молодая сборная.

— Какой результат был наиболее вероятен в этом матче?

— Смотря как прогрессирует Казахстан, я, если честно, надеялся на ничью.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— После завершения карьеры я работаю в футбольном клубе «Абердин» в качестве тренера. Помогаю развивать молодых игроков академии для первой команды. Я надеюсь вернуться в Казахстан и, возможно, в качестве тренера.

Отметим, что Стюарт Дафф выступал в составе «Кайрата» в сезонах 2012 и 2013. За алматинцев он провел 54 игры и отметился одним голом. В 2013 году он стал обладателем бронзовых наград чемпионата Казахстана.

Напомним, сборная Шотландии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграла в Глазго команду Казахстана со счетом 3:1.

Победителем группы I стала Бельгия, набравшая 30 очков. Россия заняла второю строчку (24 очка). Шотландцы набрали 15 баллов. По десять очков у Кипра и Казахстана. Сборная Сан-Марино закончила квалификацию, не набрав ни одного балла.