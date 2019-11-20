РФС показал, что осталось за кадром матча сборной России с Сан-Марино
Российский футбольный союз продемонстрировал, что осталось за кадром матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной
Российский футбольный союз продемонстрировал, что осталось за кадром матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной
Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Серравалле и завершилась победой гостей со счётом 5:0. В составе российской сборной забивали Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.
Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30). Также в группе с российской сборной выступали национальные команды Шотландии, Кипра и Казахстана.
|Франко Варрелла
|Станислав Черчесов
|Далер Кузяев
|3′
|Сергей Петров
|19′
|Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)
|49′
|Алексей Ионов
|56′
|Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)
|78′
|23
|Альдо Симончини
|12
|Антон Шунин
|3
|Мирко Палацци
53′
|23
|Сергей Петров
|2
|Фабио Витаиоли
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Давиде Симончини
33′
|6
|Максим Беляев
|5
|Лоренцо Лунадеи
|14
|Георгий Джикия
|10
|Маттиа Джарди
|9
|Далер Кузяев
|7
|Филиппо Берарди
|22
|Артем Дзюба
|19
|Лука Чензони
45+1′
|10
|Зелимхан Бакаев
|4
|Алессандро Д`Аддарио
64′
|15
|Алексей Миранчук
65′
|22
|Фабио Томассини
|19
|Николай Комличенко
|8
|Алекс Гасперони
45′
|20
|Алексей Ионов
58′
|11
|Михаэль Баттистини
|17
|Александр Головин
|18
|Марко Бернарди
61′
|7
|Магомед Оздоев
53′59′
|20
|Адольфо Хосе Хирш
90+3′
|11
|Роман Зобнин
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|15
|3
|Удары (всего)
|25
|1
|Удары в створ
|14
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Торвалдур Ауднасон(Исландия)
|Боковой судья
|Йоханн Гвюдмундссон(Исландия)
|Боковой судья
|Андри Вигфуссон(Исландия)