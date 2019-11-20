РФС показал, что осталось за кадром матча сборной России с Сан-Марино

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Серравалле и завершилась победой гостей со счётом 5:0. В составе российской сборной забивали Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30). Также в группе с российской сборной выступали национальные команды Шотландии, Кипра и Казахстана.