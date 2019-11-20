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12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
10Сборная России завершила квалификацию победой над Сан-Марино
19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС показал, что осталось за кадром матча сборной России с Сан-Марино

Российский футбольный союз продемонстрировал, что осталось за кадром матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино.

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Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Серравалле и завершилась победой гостей со счётом 5:0. В составе российской сборной забивали Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30). Также в группе с российской сборной выступали национальные команды Шотландии, Кипра и Казахстана.

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Сан-Марино
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle, 1604 зрителя
Главные тренеры
Франко ВарреллаСтанислав Черчесов
Голы
Далер Кузяев3′
Сергей Петров19′
Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)49′
Алексей Ионов56′
Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)78′
Составы команд
23Альдо Симончини
12Антон Шунин
3Мирко Палацци
53′
23Сергей Петров
2Фабио Витаиоли
13Федор Кудряшов
6Давиде Симончини
33′
6Максим Беляев
5Лоренцо Лунадеи
14Георгий Джикия
10Маттиа Джарди
9Далер Кузяев
7Филиппо Берарди
22Артем Дзюба
19Лука Чензони
45+1′
10Зелимхан Бакаев
4Алессандро Д`Аддарио
64′
15Алексей Миранчук
65′
22Фабио Томассини
19Николай Комличенко
8Алекс Гасперони
45′
20Алексей Ионов
58′
11Михаэль Баттистини
17Александр Головин
18Марко Бернарди
61′
7Магомед Оздоев
53′59′
20Адольфо Хосе Хирш
90+3′
11Роман Зобнин
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
1Голевые моменты15
3Удары (всего)25
1Удары в створ14
0Штанги, перекладины2
2Угловые11
16Фолы11
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТорвалдур Ауднасон(Исландия)
Боковой судьяЙоханн Гвюдмундссон(Исландия)
Боковой судьяАндри Вигфуссон(Исландия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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  • Красная карточка
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