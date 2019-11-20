Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Шотландия
Казахстан
31
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Сан-Марино
Россия
05
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Бельгия
Кипр
61
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Македония
Израиль
10
Футбол. Сборные
04:00
Эквадор
Колумбия
01
Футбол. Сборные
21.11
Гватемала
Антигуа и Барбуда
Все события
Фоторепортажи
12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
10Сборная России завершила квалификацию победой над Сан-Марино
21:18 (мск), источник: ТАСС

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча квалификации Евро с россиянами

ТАСС, 20 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации из-за инцидента, произошедшего во время матча между сборными России и Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

На второй тайм матча, который прошел 19 ноября в Санкт-Петербурге и завершился победой бельгийцев со счетом 4:1, защитник бельгийской команды Дедрик Боята вышел в майке своего партнера по команде нападающего Миши Батшуайи и отыграл в ней 10 минут.

Кроме того, бельгийская ассоциация обвиняется в позднем начале матча. Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение по данному делу 12 декабря.

Сборные Бельгии и России заняли первые два места в группе I и пробились в финальную часть чемпионата Европы. На турнире, который пройдет следующим летом в 12 городах Европы, команды вновь сыграют в одной группе, также их соперником будет сборная Дании, еще один участник группы B определится в результате жеребьевки, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Черчесов объяснил, почему сборная России играла с Бельгией в «атакующий» футбол
Во время загрузки произошла ошибка.
17 ноября© Ньюстюб
Россия
1:4
Первый тайм: 0:3
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 53317 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРоберто Мартинес
Голы
Георгий Джикия79′
Торган Азар(Эден Азар)19′
Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)33′
Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)40′
Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)72′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Тибо Куртуа
2Мариу Фернандес
2Тоби Алдервейрелд
23Сергей Петров
3′
4Дедрик Боята
5Андрей Семенов
21Тимоти Кастань
14Георгий Джикия
16Торган Азар
20Алексей Ионов
6Аксель Витсель
7Магомед Оздоев
7Кевин Де Брейне
15Алексей Миранчук
10Эден Азар
18Юрий Жирков
50′
3Томас Фермален
67′
10Зелимхан Бакаев
5Джейсон Денайер
11Роман Зобнин
62′
9Ромелу Лукаку
77′
9Далер Кузяев
23Миши Батшуайи
22Артем Дзюба
80′
14Дрис Мертенс
52′
19Николай Комличенко
8Юри Тилеманс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты8
12Удары (всего)11
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
13Фолы3
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Овечкин: Кубок мира — обычный турнир, я хочу на Олимпиаду
Канделаки резко ответила фанатам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Евгений Кафельников оценил игру россиян на Кубке Дэвиса
СМИ узнали о тайной свадьбе Криштиану Роналду в Марокко
«Спартак» прервал трехматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ
Российский клуб уступил в гостевом матче Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь