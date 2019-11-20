УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча квалификации Евро с россиянами
ТАСС, 20 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации
ТАСС, 20 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации
На второй тайм матча, который прошел 19 ноября в
Сборные Бельгии и России заняли первые два места в группе I и пробились в финальную часть чемпионата Европы. На турнире, который пройдет следующим летом в 12 городах Европы, команды вновь сыграют в одной группе, также их соперником будет сборная Дании, еще один участник группы B определится в результате жеребьевки, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте.
|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
|Георгий Джикия
|79′
|Торган Азар(Эден Азар)
|19′
|Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)
|33′
|Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)
|40′
|Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)
|72′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Тоби Алдервейрелд
|23
|Сергей Петров
3′
|4
|Дедрик Боята
|5
|Андрей Семенов
|21
|Тимоти Кастань
|14
|Георгий Джикия
|16
|Торган Азар
|20
|Алексей Ионов
|6
|Аксель Витсель
|7
|Магомед Оздоев
|7
|Кевин Де Брейне
|15
|Алексей Миранчук
|10
|Эден Азар
|18
|Юрий Жирков
50′
|3
|Томас Фермален
67′
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Джейсон Денайер
|11
|Роман Зобнин
62′
|9
|Ромелу Лукаку
77′
|9
|Далер Кузяев
|23
|Миши Батшуайи
|22
|Артем Дзюба
80′
|14
|Дрис Мертенс
52′
|19
|Николай Комличенко
|8
|Юри Тилеманс
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Артур Диаш(Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш(Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш(Португалия)