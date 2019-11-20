УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча квалификации Евро с россиянами

На второй тайм матча, который прошел 19 ноября в Санкт-Петербурге и завершился победой бельгийцев со счетом 4:1, защитник бельгийской команды Дедрик Боята вышел в майке своего партнера по команде нападающего Миши Батшуайи и отыграл в ней 10 минут.

Сборные Бельгии и России заняли первые два места в группе I и пробились в финальную часть чемпионата Европы. На турнире, который пройдет следующим летом в 12 городах Европы, команды вновь сыграют в одной группе, также их соперником будет сборная Дании, еще один участник группы B определится в результате жеребьевки, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте.