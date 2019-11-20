Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной России на Евро-2020

«В качестве основного вратаря рассмотрел бы Матвея Сафонова, вторым — Гильерме. Кто будет третьим — все равно. Но если поедет всё-таки Акинфеев, то первым в любом случае будет он», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».