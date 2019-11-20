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20 ноября, источник: Чемпионат.com

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной России на Евро-2020

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто должен занять место основного голкипера в российской национальной команде на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

«В качестве основного вратаря рассмотрел бы Матвея Сафонова, вторым — Гильерме. Кто будет третьим — все равно. Но если поедет всё-таки Акинфеев, то первым в любом случае будет он», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная России завершила отборочный турнир чемпионата Европы — 2020 на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла национальная команда Бельгии (30). В групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании, а также Уэльса или Финляндии.

Евро-2020. Тайны жеребьевки — кто достанется сборной России
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19 ноября© Ньюстюб
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