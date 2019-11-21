Черчесов обратился к болельщикам после завершения отбора Евро-2020

«Наша команда завершила отборочный цикл чемпионата Европы-2020. Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!» — написал Черчесов в своём «инстаграме».