У сборной Беларуси по футболу опять ничего не получилось

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Нынешний турнир, напомним, станет новаторским и непохожим на предыдущие, раскинув свои объятия по всему Старому Свету. Это будет второй чемпионат Европы, в групповой стадии которого будут играть аж 24 сборные. И первый, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 государств!

Коротко о наших

Сборная Беларуси, как известно, завершила турнир в прошлые выходные разгромным проигрышем в Германии — 0:4. А на сладкое наша команда и ее тренерский штаб приготовили своим преданным и горячо любимым болельщикам еще и десерт в виде торта с вишенкой — безвольное и блеклое поражение от сборной Черногории в товарищеском поединке — 0:2.

Оба мяча наши парни пропустили уже к 15‑й минуте первого тайма, а во втором играли как мокрое горит и ничего поделать с соперником не смогли. Как показалось, не сильно‑то и хотели. Наш защитник Николай Золотов после матча проанализировал неудачное выступление так: Непривычные погодные условия. У нас все‑таки уже холода, а здесь комфортная температура — плюс 16…

Тренер в перерыве сказал ничего не менять, нужно выходить, показывать свою игру и постараться после перерыва исправить ситуацию. Не получилось… Удивительное, как говорится, рядом: игрок говорит, что выиграть помешала комфортная погода, а тренер команды, которая уступает по ходу поединка со счетом 0:2, предлагает во втором тайме ничего не менять…

Стоит также отметить, что победившая нас Черногория в своей группе Евро‑2020 заняла последнее, пятое место, в восьми матчах не выиграв ни разу! А в последнем отборочном поединке уступила англичанам со счетом 0:7!



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Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля, его матчи примут 12 стран: Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Голландия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Россия, Румыния и Шотландия.

В общем, как говорил Евгений Онегин, Позор… Тоска… О, жалкий жребий мой! И теперь уже как данность воспринимается тот факт, что скоро не останется в Европе команд, которые бы хоть раз не пробились в финальную часть турнира. Кого только там не было! И Латвия, и Албания, и Уэльс, и Северная Ирландия, и Исландия… А нынче право сыграть в элите завоевала, заняв в своей отборочной группе второе место, еще и команда Финляндии. Было дело — в Кубке УЕФА минское Динамо громило тамошний ХИК по сумме двух встреч со счетом 10:0! И на вопрос: Когда финны сумеют обыграть нас в футбол? — отвечали: Когда белорусы выиграют чемпионат мира по лыжным гонкам! И вот мир перевернулся: они в счастливой обойме, а мы у разбитого корыта…

Всего на данный момент известны 20 счастливчиков, которые уже могут готовиться к предстоящим будущим летом баталиям континентального первенства. При жеребьевке они будут поделены на 4 корзины.

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия + 4 победителя плей‑офф.

Оставшиеся места будут разыграны в плей‑офф Лиги наций в марте следующего года. И на одно из них претендует сборная Беларуси. Команде Михаила Мархеля, напомним, предстоит сыграть сначала полуфинал со сборной Грузии, а потом в случае успеха сразиться с победителем пары Северная Македония — Косово. Соперники, скажем прямо, посерьезнее Черногории…

Прямая речь

Нам хотелось закончить сезон на мажорной ноте. К сожалению, не получилось. Я бы сказал так: не Черногория нас обыграла, а мы проиграли. По горячим следам мне тяжело сказать, почему так получилось. Надо хорошенько проанализировать эту ситуацию и сделать все возможное, чтобы это не повторялось. Мы умеем и можем играть лучше. Почему не продемонстрировали, мне тяжело сказать. Михаил Мархель главный тренер сборной Беларуси

Кстати

Молодежная сборная Беларуси в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года обыграла команду Гибралтара — 2:0. На 25‑й минуте счет открыл реализовавший пенальти Павел Седько, а после преимущество белорусов увеличил Илья Шкурин. В параллельном матче норвежцы проиграли португальцам со счетом 2:3, и сейчас положение команд в группе таково: 1. Нидерланды — 12 очков (4 матча), 2. Португалия — 9 (4), 3. Беларусь — 8 (5), 4. Норвегия — 7 (5), 5. Кипр — 4 (5), 6. Гибралтар — 0 (5). Выступление в квалификации наша молодежная сборная продолжит в следующем году: 27 марта на выезде сыграет с голландцами, а 4 сентября проведет ответный матч на своем поле, 8 сентября поборется с португальцами, 9 октября — с киприотами, 13 октября — с норвежцами. В финальный этап молодежного чемпионата Европы выйдут 9 победителей отборочных групп и лучшая команда из тех, что займут вторые места. Еще четыре путевки на турнир в стыковых матчах разыграют команды, завершившие квалификацию на вторых местах в группах.