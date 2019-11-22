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13:22 (мск), источник: Vesti.kz

Кто из футболистов в лучшей форме? УЕФА составил рейтинг игроков сборной Казахстана после квалификации на Евро-2020

Официальный сайт УЕФА составил рейтинг футболистов национальной сборной Казахстана по итогам квалификационного раунда Евро-2020, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Так, первое место по версии Fedex Performance Zone в нем занял защитник Сергей Малый (795 очков). \

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Вторым стал полузащитник Бауыржан Исламхан (613), на третьем месте вратарь Дмитрий Непогодов (473). В пятерку также вошли защитник Темирлан Ерланов (440) и полузащитник Бахтиер Зайнутдинов (405).

«Fedex Performance Zone — это рейтинг, который отражает форму игроков на клубном уровне в Лиге Европы УЕФА и национальных первенствах. Специальный алгоритм обрабатывает официальную статистику футболистов и выдает значение, на базе которого строится рейтинг», — говорится на сайте УЕФА.

Напомним, в своей отборочной группе на чемпионате Европы сборная Казахстана заняла пятое место, набрав десять очков. Первой стала Бельгия (30 очков). За ней расположились Россия (24), Шотландия (15) и Кипр (10), худшей же стала команда Сан-Марино (0). Российская и бельгийская команды вышли напрямую на Евро-2020, а шотландцы поборются за путевку через плей-офф Лиги наций.

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