Кто из футболистов в лучшей форме? УЕФА составил рейтинг игроков сборной Казахстана после квалификации на Евро-2020

Источник: Reuters

Так, первое место по версии Fedex Performance Zone в нем занял защитник Сергей Малый (795 очков). \

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Вторым стал полузащитник Бауыржан Исламхан (613), на третьем месте вратарь Дмитрий Непогодов (473). В пятерку также вошли защитник Темирлан Ерланов (440) и полузащитник Бахтиер Зайнутдинов (405).

«Fedex Performance Zone — это рейтинг, который отражает форму игроков на клубном уровне в Лиге Европы УЕФА и национальных первенствах. Специальный алгоритм обрабатывает официальную статистику футболистов и выдает значение, на базе которого строится рейтинг», — говорится на сайте УЕФА.