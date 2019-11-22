Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене
ЕВРО-2020. Сборная России по футболу сыграет в Копенгагене с командой Дании на групповой стадии чемпионата Европы 2020 года.
ЕВРО-2020. Сборная России по футболу сыграет в Копенгагене с командой Дании на групповой стадии чемпионата Европы 2020 года.
По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в
Хозяин поля в очном противостоянии определился жеребьевкой, которая состоялась в пятницу в
Кроме сборных России и Дании в группе B должна сыграть команда Бельгии. Четвертый участник группы определится позднее. Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.
ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.