Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России. Обе сборные проведут по два матча группового этапа на своих полях в Санкт-Петербурге и Копенгагене соответственно.