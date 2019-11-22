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12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

ЕВРО-2020. Сборная России по футболу сыграет в Копенгагене с командой Дании на групповой стадии чемпионата Европы 2020 года.

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По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России. Обе сборные проведут по два матча группового этапа на своих полях в Санкт-Петербурге и Копенгагене соответственно.

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Хозяин поля в очном противостоянии определился жеребьевкой, которая состоялась в пятницу в штаб-квартире УЕФА.

Кроме сборных России и Дании в группе B должна сыграть команда Бельгии. Четвертый участник группы определится позднее. Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.

ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

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20 ноября© Ньюстюб
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