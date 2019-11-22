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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020

ЕВРО-2020. Стали известны пары стыковых матчей за право выступить на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

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Жеребьевка стыковых матчей ЕВРО-2020 прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. Полуфинальные стыковые матчи пройдут 26 марта 2020 года, а финальные — 31 марта. Победители четырех финалов получат оставшиеся путевки в финальную часть чемпионата Европы. Ранее на ЕВРО-2020 вышли 20 команд, в числе которых на турнир напрямую попала сборная России.

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Пары стыковых матчей выглядят следующим образом (первая команда в парах сыграет матч дома, финальный матч состоится на поле победителя первой полуфинальной пары):

путь A: Болгария — Венгрия, Исландия — Румыния,

путь B: Босния и Герцеговина — Северная Ирландия, Словакия — Ирландия,

путь C: Норвегия — Сербия, Шотландия — Израиль,

путь D: Грузия — Белоруссия, Северная Македония — Косово.

ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

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