Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020

Жеребьевка стыковых матчей ЕВРО-2020 прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. Полуфинальные стыковые матчи пройдут 26 марта 2020 года, а финальные — 31 марта. Победители четырех финалов получат оставшиеся путевки в финальную часть чемпионата Европы. Ранее на ЕВРО-2020 вышли 20 команд, в числе которых на турнир напрямую попала сборная России.