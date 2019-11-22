Игнатьев: Cборные России и Дании поборются за второе место в группе ЕВРО

Сборная России сыграет в Копенгагене с командой Дании на групповой стадии чемпионата Европы 2020 года. Хозяин поля в этом матче определился жеребьевкой, которая состоялась в пятницу в штаб-квартире УЕФА. Два других матча сборная России проведет в Санкт-Петербурге. Кроме сборных России и Дании в группе B должна сыграть команда Бельгии. Четвертый участник группы определится позднее. Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.

«Конечно, было бы лучше сыграть с датчанами дома. Судя по всему, именно с ними мы будем бороться за второе место. Если ничего не изменится, если мы не найдем противоядия против бельгийцев, то они — фаворит группы. Обычно проходной балл — это 4 очка. Если сыграем на выезде с датчанами вничью и победим дома четвертую команду, то будут хорошие шансы выйти в плей-офф», — сказал Игнатьев РИА Новости по телефону.