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18:34 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Cборная России будет готовиться к матчам ЧЕ-2020 с учетом игры в Копенгагене

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России по футболу будет готовиться к играм группового этапа чемпионата Европы 2020 года с учетом того, что один из матчей национальной команды в квартете пройдет в Копенгагене. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В результате прошедшей в пятницу жеребьевки сборная России сыграет на групповой стадии в Санкт-Петербурге два матча из трех. Игра против сборной Дании пройдет в Копенгагене. Также в одной группе с россиянами выступит команда Бельгии.

«Результаты сегодняшней жеребьевки мы восприняли как данность, — сказал Черчесов. — Фактор своих стен — важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые проведут все матчи группы в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельства. С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но, повторюсь, здесь выбирать не приходилось».

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Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте, на ней станет известно, в какие даты российская команда проведет свои матчи. Четвертая сборная в квартете станет известна после жеребьевки. «Подготовка к Евро уже спланирована, осталось лишь окончательно урегулировать ряд моментов, связанных с соперниками по контрольным матчам», — добавил главный тренер сборной России.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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