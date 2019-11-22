Ключевой матч — на чужом поле. Сложно, но не страшно
Сборная России узнала, где сыграет с Данией на Евро-2020.
Сборная России узнала, где сыграет с Данией на Евро-2020.
Жеребьевка в Бухаресте приобретает символический характер. Она решит лишь одно — Финляндия или Уэльс. Тоже важно, но главное уже известно. Фаворит группы — Бельгия, а Дании, с которой нас поместили вместе изначально, повезло сыграть все три матча дома. Это значит, летом 2020-го на ключевую встречу наша команда летит в Копенгаген.
Почему матч ключевой? Потому что сборная Черчесова приучила к закономерности — обыгрывает тех, кого должна (по идее это команда из четвертой корзины), играет на равных с равными соперниками и чаще уступает тем, кто сильнее.
Это нормально. Сыграть в свою силу и сделать то, что должен, тоже надо уметь.
Понятно, что в футболе бывает всякое. Может случиться чудо, и мы победим бельгийцев. А можем и уступить условным финнам и, тем более, валлийцам. Но рассуждать о чудесах бессмысленно — на то они и чудеса.
Исходя из логики, на групповом этапе Евро мы рассчитываем на одну победу, одно поражение и… как раз матч с Данией, который на три исхода.
Формат чемпионата позволит это сделать и с третьего — при хороших показателях. Даже три очка могут стать проходным баллом (Португалия в 2016-м как раз вышла из группы с тремя ничейными результатами и выиграла турнир). Но
Было бы здорово, если бы Данию мы
В конце концов, будет больше поводов сыграть так, как умеем лучше всего — от обороны и на контратаках.