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12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ключевой матч — на чужом поле. Сложно, но не страшно

Сборная России узнала, где сыграет с Данией на Евро-2020.

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Источник: Спорт-Экспресс

Жеребьевка в Бухаресте приобретает символический характер. Она решит лишь одно — Финляндия или Уэльс. Тоже важно, но главное уже известно. Фаворит группы — Бельгия, а Дании, с которой нас поместили вместе изначально, повезло сыграть все три матча дома. Это значит, летом 2020-го на ключевую встречу наша команда летит в Копенгаген.

Почему матч ключевой? Потому что сборная Черчесова приучила к закономерности — обыгрывает тех, кого должна (по идее это команда из четвертой корзины), играет на равных с равными соперниками и чаще уступает тем, кто сильнее.


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Это нормально. Сыграть в свою силу и сделать то, что должен, тоже надо уметь.

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Понятно, что в футболе бывает всякое. Может случиться чудо, и мы победим бельгийцев. А можем и уступить условным финнам и, тем более, валлийцам. Но рассуждать о чудесах бессмысленно — на то они и чудеса.

Исходя из логики, на групповом этапе Евро мы рассчитываем на одну победу, одно поражение и… как раз матч с Данией, который на три исхода. Он-то, скорее всего, и решит, выходим ли мы в плей-офф и с какого места.

Формат чемпионата позволит это сделать и с третьего — при хороших показателях. Даже три очка могут стать проходным баллом (Португалия в 2016-м как раз вышла из группы с тремя ничейными результатами и выиграла турнир). Но все-таки четыре очка надежнее, а это значит, надо не уступить Дании на ее поле.

Ничего невероятного и страшного. Но и ничего легкого тоже. В матчах с равными соперниками фактор своего поля играет важную роль. Вспомните Лигу наций — в Стокгольме команда Черчесова потерпела от шведов поражение, дома было 0:0. А Дания и Швеция это команды одного уровня. Они и на ЧМ обе вышли в плей-офф.

Было бы здорово, если бы Данию мы все-таки приняли у себя. Групповой этап был бы для России полностью домашним. Но жребий решил иначе. Будем готовиться.

В конце концов, будет больше поводов сыграть так, как умеем лучше всего — от обороны и на контратаках.

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