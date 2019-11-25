Мы лучше Сан-Марино!

Источник: Reuters

Сборная Казахстана завершила свой отборочный турнир. Он имел все шансы стать лучшим в ее истории, но не стал. Prosports.kz пытается разобраться, почему так удачно стартовавшая для нас квалификация ЕВРО-2020 завершилась дежурным фиаско.

Это был сон

21 марта 2019 года. «Астана Арена». В ворота крепких шотландцев влетают три безответных мяча. Так завершается первый официальный матч для Михала Билека в должности главного тренера сборной Казахстана. Многообещающе? Не то слово! И ведь тот разгром одних из родоначальников футбола ни в коем случае нельзя было отнести к случайному явлению — победа выглядела абсолютно закономерной, причем в первую очередь с тренерской точки зрения. Шотландия нас недооценила? Ей было непривычно действовать на искусственном газоне? Алекс Маклиш не смог выставить на матч сильнейший состав? Ну, так все это не наши проблемы. Билек сумел сыграть на слабостях соперника и предъявить сильные стороны своей команды. Он настолько досконально изучил Шотландию, что у той изначально не было шансов даже на ничью.

Казалось, с таким тренером нам и сам черт будет не страшен, однако дальнейшие события показали, что наш футбол, не побоюсь это сказать, топчется на месте, а национальная команда нынешнего созыва по большому счету ничем не отличается от сборных предыдущих образцов — Стоилова, Байсуфинова, Бородюка, Красножана, Беранека. Безупречная во всех отношениях игра против «тартановой армии» так и осталась единственным по-настоящему радостным событием квалификации ЕВРО-2020, это был сладкий сон, проснувшись после которого казахстанский болельщик вернулся в серую реальность.

Суровая закономерность

Все, что происходило с нашей национальной командой после эпического разгрома Шотландии, вызывало мало положительных эмоций, хотя выглядело совершенно закономерно. И дело не столько в крупном домашнем поражении от россиян и гостевом бельгийском разгроме — зацепить очки в битвах с фаворитами казахстанцы могли только при каком-то фантастическом везении, и оно сопутствовало нам почти до самого финального свистка матча в Калининграде.

Гораздо показательнее было двухраундовое противостояние со сборной Кипра — сопоставимой командой по классу с нашей. В обеих встречах с островитянами наша дружина открывала счет, но ни разу не смогла довести дело до победы. В Никосии быстро забила и испугалась собственной дерзости, но хотя бы добилась ничьей. В Нур-Султане ударно провела первый тайм, но, уверовав в свою неуязвимость, напрочь провалила второй и проиграла. В том и другом случае это были прежде всего тренерские просчеты. Разумеется, с футболистов тоже нельзя снимать ответственность за результат, но у Кипра, на мой взгляд, наши «ястребы» не смогли выиграть из-за действий Билека. Или бездействия — кому как больше нравится. То ли Арлекин не счел необходимым разбирать киприотов по косточкам, как он это сделал в случае с шотландцами, то ли ошибся с составом, то ли установку на игру дал неправильную.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Как бы то ни было, чех продемонстрировал, что не может вносить коррективы в тактику и менять ход неудачно складывающихся матчей. И это не выдумка или однобокое мнение автора, за него красноречиво говорит статистика: за весь отборочный цикл ЕВРО-2020 сборная Казахстана не одержала ни одной волевой победы. Более того, когда соперник открывал счет, нам по ходу встречи не удавалось его сравнивать и уже тем более — зацепиться за итоговую ничью. С другой стороны, если мы забивали первыми, то это совершенно не гарантировало казахстанцам набранных очков: про оба матча с Кипром уже было сказано выше, об ответной игре с британцами поговорим чуть позже.

Что это — проблемы с психологией, плохие физические кондиции или слабая тактическая база? Скорее всего, все вместе. Но если «физику» своих футболистов главный тренер сборной не может заложить по определению, то за два других пункта он несет полную ответственность.

Непогодов нынче в моде

Не люблю переходить на личности, однако не задать один вопрос Билеку относительно состава не могу. Огромное ему спасибо за то, что сделал игроками основы Абикена, Марочкина, Ерланова и Перцуха, постоянно призывает Аймбетова, Алипа и Федина, да и вообще не смотрит на паспортные данные, былые заслуги или отсутствие таковых. Но вот неизменный выбор чешского специалиста на пост № 1 в пользу Дмитрия Непогодова, откровенно говоря, удивляет. Натурализованный вратарь выступал на безальтернативной основе, отыграв весь отборочный турнир от звонка до звонка.

За что такая честь? Понятно, что Непогодов защищает цвета клуба, который меньше всех пропустил в чемпионате КПЛ-2019, и в этом немалая заслуга голкипера. Однако кто внимательно следил за выступлением «Ордабасы», не даст соврать: шымкентский клуб, что называется, пляшет от печки — сам мало создает и другим не позволяет, уделяя огромное внимание действиям в обороне. Во многом именно благодаря защитникам опасные моменты у ворот «Орды» возникали нечасто, а мячи до Непогодова в большинстве случаев долетали «спущенными». В сборной этот фокус не прошел, да и не мог пройти: форварды сборных Бельгии и России — это вам не нападающие «Атырау» и «Окжетпеса», пусть они на меня не обижаются.

Почему Билек не дал ни единого шанса конкурентам Дмитрия за место в «рамке»? Ведь имел смысл это сделать хотя бы в воспитательных целях, когда он допускал ошибки в матчах против России и Кипра. В итоге тренер и вратарь сами себя выставили на всеевропейское посмешище, позволив забить команде Сан-Марино, которая до ответного матча с Казахстаном не забивала на протяжении двух лет. При этом пропущенный от «карликов» мяч лежит полностью на совести Непогодова. Если уже сан-маринцы сумели оголить пробелы базового футбольного образования нашего кипера, то о какой уверенности за последний рубеж вообще может идти речь?

Повторение достижения? Не смешите

В квалификации ЕВРО-2020 сборная Казахстана набрала десять очков, повторив свой лучший результат под эгидой УЕФА, показанный в отборе на континентальное первенство 2008 года. Тогда, правда, дружина под руководством Арно Пайперса «выбила десятку» в 14 матчах, команде Михала Билека для этого понадобилось провести на четыре игры меньше. Вроде бы в процентном соотношении мы даже установили рекорд, и чисто математически это действительно так. Однако 12 лет назад в нашей группе не было Сан-Марино, в противостоянии с которым очками бы разжился и условный «Каспий». Зато «ястребы» в том отборе дважды сыграли вничью с той же Бельгией, которой сейчас уступили с общим счетом 0:5, а также победили Сербию и оставили позади себя в итоговой таблице сразу две сборные — Армении и Азербайджана. Думается, все это будет покруче, нежели разгром Шотландии и гостевая ничья с Кипром.

Вот если бы казахстанцы в заключительном туре выиграли в Глазго, то заняли бы третье место в своей группе, сразу вслед за Бельгией и Россией. В предыдущем отборе на континентальное место это вообще бы давало право на стыковые матчи, но сейчас регламент квалификации изменился. В любом случае третья строчка и 13 набранных баллов были бы абсолютным рекордом без всяких оговорок. И ведь Казахстан был близок к решению этой задачи, но укусить себя за локоть в очередной раз не удалось: на супергол Бактиера Зайнутдинова хозяева ответили тремя корявыми мячами и одержали верх со счетом 3:1.

Взять три очка в гостевом сражении с «тартановой армией» и опередить шотландцев с киприотами нашим парням не удалось, и это точно так же справедливо, как и успех в стартовой игре против британцев. Мы заслужили быть выше Сан-Марино, но не более того. Выйти на ЕВРО-2020 через плей-офф Лиги наций у Казахстана тоже не получится — мы подарили это право Грузии, которая обошла нас на групповой стадии этого турнира. Но к этому поражению Билек не имеет никакого отношения, в Лиге наций сборной руководил еще Станимир Стоилов. А чеха увольнять не надо, пусть у него в конце года и истекает срок контракта с КФФ. Наша сборная и ее главный тренер достойны друг друга — в том смысле, что нам есть куда расти. Да и вообще — от добра добра не ищут.