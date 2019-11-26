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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

The Telegraph: Отстранение России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

Отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы 2020 года потенциально может открыть дорогу шотландской команде, считает британское издание The Telegraph.

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Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.

Напомним, сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы — 2020 со второго места в группе I, а национальная команда Шотландии заняла 3-е место в квалификации. Ранее отмечалось, что участию сборной России в Евро-2020 ничто не угрожает, так как этот турнир, в отличие от ЧМ-2022, проходит под эгидой УЕФА, а не ФИФА.

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