Санкт-Петербург может лишиться права на проведение ЧЕ-2020

В отчёте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) были предложены рекомендации санкций в отношении России за нарушение антидопингового Кодекса, среди которых и запрет на проведение крупных международных соревнований в период с 2020 по 2024 годы.

В этот временной отрезок в России должны пройти два подобных футбольных события — Евро-2020, который должен пройти в Санкт-Петербурге, и финальный матч Лиги чемпионов-2020/21. В случае, если УЕФА последует рекомендациям ВАДА и будет иметься возможность юридической передачи прав на проведение другим странам, Россия потеряет вышеуказанные права на проведение турниров.