Санкт-Петербург может лишиться права на проведение ЧЕ-2020
Россия может потерять право на проведение чемпионата Европы-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21.
Россия может потерять право на проведение чемпионата Европы-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21.
В отчёте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) были предложены рекомендации санкций в отношении России за нарушение антидопингового Кодекса, среди которых и запрет на проведение крупных международных соревнований в период с 2020 по 2024 годы.
В этот временной отрезок в России должны пройти два подобных футбольных события — Евро-2020, который должен пройти в