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11:42 (мск), источник: ivbg.ru

Санкт-Петербург может лишиться права на проведение ЧЕ-2020

Россия может потерять право на проведение чемпионата Европы-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21.

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Источник: РИА "Новости"

В отчёте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) были предложены рекомендации санкций в отношении России за нарушение антидопингового Кодекса, среди которых и запрет на проведение крупных международных соревнований в период с 2020 по 2024 годы.

В этот временной отрезок в России должны пройти два подобных футбольных события — Евро-2020, который должен пройти в Санкт-Петербурге, и финальный матч Лиги чемпионов-2020/21. В случае, если УЕФА последует рекомендациям ВАДА и будет иметься возможность юридической передачи прав на проведение другим странам, Россия потеряет вышеуказанные права на проведение турниров.

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