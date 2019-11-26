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13:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Рекомендации WADA по России не будут распространяться на Евро

ЕВРО-2020. Рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российскому спорту не будут распространяться на чемпионат Европы по футболу 2020 года, сообщает в своем микроблоге в твиттере журналист The Guardian Шон Ингл со ссылкой на неназванный источник.

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Источник: Спорт РИА Новости

CRC WADA рекомендовал исполкому организации запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах. В британском издании The Telegraph предположили, что в связи с этим матчи Евро-2020 вместо Санкт-Петербурга может принять Стокгольм, а сборную России в качестве участника турнира может заменить команда Шотландии.

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«Вопреки некоторым сообщениям, серьезный источник сказал мне, что это (рекомендация CRC. — Прим. ред.) касается только чемпионатов мира, а не региональных чемпионатов. Таким образом, рекомендации не затрагивают Евро-2020 в любом отношении, в том числе в плане организации или участия», — написал Ингл.

В понедельник генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил РИА Новости, что Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а не какая-либо другая организация.

WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал.


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Радио Свобода
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