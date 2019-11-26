СМИ: Рекомендации WADA по России не будут распространяться на Евро

Источник: Спорт РИА Новости

CRC WADA рекомендовал исполкому организации запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах. В британском издании The Telegraph предположили, что в связи с этим матчи Евро-2020 вместо Санкт-Петербурга может принять Стокгольм, а сборную России в качестве участника турнира может заменить команда Шотландии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вопреки некоторым сообщениям, серьезный источник сказал мне, что это (рекомендация CRC. — Прим. ред.) касается только чемпионатов мира, а не региональных чемпионатов. Таким образом, рекомендации не затрагивают Евро-2020 в любом отношении, в том числе в плане организации или участия», — написал Ингл.

В понедельник генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил РИА Новости, что Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а не какая-либо другая организация.

WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал.