УЕФА не комментирует возможный перенос матчей ЕВРО-2020 из Петербурга

Источник: Спорт РИА Новости

Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал. В 2021 году в Петербурге должен пройти финал Лиги чемпионов.

«У УЕФА на данном этапе нет комментария на эту тему», — ответил представитель пресс-службы организации на вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах. WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.

Ранее во вторник британское издание Telegraph предположило, что матчи чемпионата Европы вместо Санкт-Петербурга может принять Стокгольм, а сборную России в качестве участника турнира может заменить команда Шотландии. Позже журналист Guardian Шон Ингл в своем микроблоге в Twitter сообщил, что рекомендации комитета по соответствию WADA, по его информации, не будут распространяться на ЕВРО-2020.