Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
22Поклон Петрова, промах Игнатьева и тульские красавицы. «Краснодар» в погоне за «Локо»
11Матч-огонь в Москве: три пенальти и победа «Динамо» над «Ростовом»
20:01 (мск), источник: Lenta.Ru

В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что сборная России не будет отстранена от участия в чемпионате Европы по футболу 2020 года. Его слова приводит AFP.

Наверх

«Чемпионат Европы не входит в категорию крупных международных соревнований. Это не чемпионат мира, и на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию WADA», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и запланировано.

Во время загрузки произошла ошибка.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей Евро-2020 из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах. Сборная России уже квалифицировалась на турнир. Три матча группового этапа и одна четвертьфинальная встреча должны пройти в Санкт-Петербурге.

Читайте также
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
Жена боксера решила убить его ради денег. Он инсценировал смерть и уцелел
Министр спорта России нашел противоречия в рекомендациях WADA
Бэйл не один. Легенды «Реала», которых освистывали фанаты (фото)
СМИ: Обладателем «Золотого мяча» станет Месси
Российская фигуристка зажигает не только на льду (фото)
Россию назвали самой опозорившейся страной в истории спорта
Игрок СКА не попал в пустые ворота (видео)
«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь