В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020

«Чемпионат Европы не входит в категорию крупных международных соревнований. Это не чемпионат мира, и на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию WADA», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и запланировано.

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25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей Евро-2020 из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.

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