Путин: РФ при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», — обратился глава государства к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, с которым проводит встречу в
Глава государства напомнил, что
«Россия является членом УЕФА прямо с года основания — с 1954, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях», — отметил российский лидер.
Путин также напомнил Чеферину, что во время посещения Нижнего Новгорода президент УЕФА «дал высокую оценку возможностям России провести и подготовить крупные международные соревнования». Президент подтвердил, что в России растет популярность футбола. «Это, наверное, самый популярный вид спорта, но популярность растет, по нашим подсчетам, примерно три миллиона человек так или иначе связаны с футболом», — констатировал глава государства. На его взгляд, «рост популярности футбола связан в том числе с проведением крупных мероприятий».
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах —