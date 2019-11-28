«УЕФА радует футбол в России»: Чеферин встретился с Путиным
Президент УЕФА Александр Чеферин прилетел 27 ноября в Россию, чтобы встретиться с главой государства Владимиром Путиным, а затем отправиться на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион».
Президент УЕФА Александр Чеферин прилетел 27 ноября в Россию, чтобы встретиться с главой государства Владимиром Путиным, а затем отправиться на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион».
25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) сделал рекомендацию исполкому организации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года, лишить страну на тот же срок права проведения международных спортивных состязаний, а также повторно лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Теперь 9 декабря исполнительный комитет WADA рассмотрит 89-страничный отчет и вынесет само решение. При этом раньше рекомендации комитета по соответствию исполнялись всегда со стопроцентной точностью.
В свете первых двух пунктов возможных санкций стало тревожно за грядущий чемпионат Европы по футболу. Сборная России квалифицировалась туда и должна выступить в группе В, где уже известны два из трех ее соперников — Дания и Бельгия.
Сразу же появились слухи, что возможна ситуация, при которой Россия лишится и участия в турнире, и права его проведения. В качестве сборной, которая заменит команду Станислава Черчесова сразу была названа Шотландия, которая заняла третье место в нашей отборочной подгруппе.
Впрочем, официальная позиция Союза европейских ассоциаций (УЕФА), пусть и не высказанная прямым текстом (видимо, чтобы не нагнетать обстановку), заключается в том, что футбол не имеет отношения к допинговым разборкам в российском спорте, и здесь к нашей стране нет никаких претензий.
Ну, а когда накануне стало известно, что президент УЕФА Александр Чеферин прилетит в
Визит главы европейского футбола в Россию практически прямым текстом говорит о том, что УЕФА не собирается лишать страну большого праздника.
«Чемпионат мира прошел идеально, и эти два товарища (помощник президента Игорь Левитин и глава Российского футбольного союза Александр Дюков, которые присутствовали на встрече — прим. “Газета.Ru”) знают, что я вовсе не дипломат, поэтому говорю это вовсе не потому, что это
Для меня это радость и большая честь не только потому, что
Санкт-Петербург— один из 12 городов, которые примут у себя Евро-2020, а также потому, что сегодня здесь состоится матч клуба «Зенит», на котором мы будем присутствовать. Мы в УЕФА рады тому, что футбол в России приобретает все большее и большее значение.
«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков. Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов. Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его, — ответил футбольному функционеру президент России. — Россия является членом УЕФА прямо с года основания — с 1954-го, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях».
Позже Чеферин действительно посетил матч «Зенита» и наблюдал за победой
Даже дисквалификации за употребление запрещенных препаратов в «игре миллионов» всегда были мягче, чем в тех же циклических видах и вообще по кодексу WADA. Но главное здесь то, что российские футболисты исправно сдают
Александр Седов