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16:20 (мск), источник: Sport24

Оскорблявший Дзюбу на матче сборной России фанат объяснил свой поступок

Один из болельщиков, скандировавших оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы в Сан-Марино, в интервью Sport24 рассказал, что акция не была спланирована заранее.

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Инцидент случился 19 ноября в матче 10-го тура отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 Сан-Марино — Россия (0:5). Во время игры с трибуны с российскими болельщиками несколько раз доносились оскорбительные кричалки в адрес капитана сборной России и форварда «Зенита» Дзюбы.

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«Ну как это назвать оскорблениями? Мы пришли на матч, кто-то один крикнул, второй поддержал. Потом были другие обычные болельщики, которые, в свою очередь, стали кричать “Дзюба молодец!”, и началась перекличка между ними. На матче это было как обычный угар. Просто фанаты приехали в карликовый город, футбол никому не интересен, потому что результат уже изначально был понятен. И сам герой нашей передачи обещал семь голов забить, но, к сожалению, не забил. И вот ему ответили таким способом. Это было огромное веселье на весь стадион. Болельщики не только “Спартака” принимали участие, были фанаты разных клубов. У Дзюбы такой бэкграунд, что за него никто не “вписывается”. Кричали ли с нами фанаты “Зенита”? Конечно. Кто первым крикнул, непонятно. Была толпа людей, кто-то один по угару это крикнул, второй поддержал, третий продолжил. Потом начали придумывать другие песни. Непонятно, с чего это началось — щелчком из воздуха. Все поддержали, и я тоже, потому что было очень весело. Я был в шоке от резонанса. Мне скидывали это в соцсети, говорили: “Что вы натворили?” Для меня это было шоком, я не ожидал, что такая ситуация получится из обычной шутки. На стадионах происходят вещи гораздо хуже. Я думаю, из-за такого резонанса Дзюбе еще хуже будет. На волне хейта в его сторону подтянутся и другие болельщики, которые будут придумывать в виде угара. Я видел уже стихи про него. Дзюба стал заложником этой ситуации. Говорят, что он жаловался президенту РПЛ. Но я не думаю, что 31-летний миллионер подойдет после игры и начнет жаловаться на шайку фанатов, которые сказали пару шуток в его адрес. Ответ Дзюбы? Он правильно сказал, он не стал никого обзывать. Посмотрим, что будет после матча “Зенит” — “Спартак”. Одно слово со стороны Артема — и польется еще больше. Я не жалею о произошедшем. Мы просто весело провели время в Сан-Марино, мы не ехали с целью сплотиться против Артема. Это был просто угар. Он же сам говорит, что любит поприкалываться. Вот такая была шутка. Я думаю, теперь он будет играть против “Спартака” с двойной силой. Он такой футболист, который особо на классе не играет, но, если его подзавести, он играет лучше», — сказал фанат.

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25 ноября© Ньюстюб
Сан-Марино
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle, 1604 зрителя
Главные тренеры
Франко ВарреллаСтанислав Черчесов
Голы
Далер Кузяев3′
Сергей Петров19′
Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)49′
Алексей Ионов56′
Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)78′
Составы команд
23Альдо Симончини
12Антон Шунин
3Мирко Палацци
53′
23Сергей Петров
2Фабио Витаиоли
13Федор Кудряшов
6Давиде Симончини
33′
6Максим Беляев
5Лоренцо Лунадеи
14Георгий Джикия
10Маттиа Джарди
9Далер Кузяев
7Филиппо Берарди
22Артем Дзюба
19Лука Чензони
45+1′
10Зелимхан Бакаев
4Алессандро д`Аддарио
64′
15Алексей Миранчук
65′
22Фабио Томассини
19Николай Комличенко
8Алекс Гасперони
45′
20Алексей Ионов
58′
11Михаэль Баттистини
17Александр Головин
18Марко Бернарди
61′
7Магомед Оздоев
53′59′
20Адольфо Хосе Хирш
90+3′
11Роман Зобнин
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
1Голевые моменты15
3Удары (всего)25
1Удары в створ14
0Штанги, перекладины2
2Угловые11
16Фолы11
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТорвалдур Ауднасон(Исландия)
Боковой судьяЙоханн Гвюдмундссон(Исландия)
Боковой судьяАндри Вигфуссон(Исландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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