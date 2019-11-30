Оскорблявший Дзюбу на матче сборной России фанат объяснил свой поступок

«Ну как это назвать оскорблениями? Мы пришли на матч, кто-то один крикнул, второй поддержал. Потом были другие обычные болельщики, которые, в свою очередь, стали кричать “Дзюба молодец!”, и началась перекличка между ними. На матче это было как обычный угар. Просто фанаты приехали в карликовый город, футбол никому не интересен, потому что результат уже изначально был понятен. И сам герой нашей передачи обещал семь голов забить, но, к сожалению, не забил. И вот ему ответили таким способом. Это было огромное веселье на весь стадион. Болельщики не только “Спартака” принимали участие, были фанаты разных клубов. У Дзюбы такой бэкграунд, что за него никто не “вписывается”. Кричали ли с нами фанаты “Зенита”? Конечно. Кто первым крикнул, непонятно. Была толпа людей, кто-то один по угару это крикнул, второй поддержал, третий продолжил. Потом начали придумывать другие песни. Непонятно, с чего это началось — щелчком из воздуха. Все поддержали, и я тоже, потому что было очень весело. Я был в шоке от резонанса. Мне скидывали это в соцсети, говорили: “Что вы натворили?” Для меня это было шоком, я не ожидал, что такая ситуация получится из обычной шутки. На стадионах происходят вещи гораздо хуже. Я думаю, из-за такого резонанса Дзюбе еще хуже будет. На волне хейта в его сторону подтянутся и другие болельщики, которые будут придумывать в виде угара. Я видел уже стихи про него. Дзюба стал заложником этой ситуации. Говорят, что он жаловался президенту РПЛ. Но я не думаю, что 31-летний миллионер подойдет после игры и начнет жаловаться на шайку фанатов, которые сказали пару шуток в его адрес. Ответ Дзюбы? Он правильно сказал, он не стал никого обзывать. Посмотрим, что будет после матча “Зенит” — “Спартак”. Одно слово со стороны Артема — и польется еще больше. Я не жалею о произошедшем. Мы просто весело провели время в Сан-Марино, мы не ехали с целью сплотиться против Артема. Это был просто угар. Он же сам говорит, что любит поприкалываться. Вот такая была шутка. Я думаю, теперь он будет играть против “Спартака” с двойной силой. Он такой футболист, который особо на классе не играет, но, если его подзавести, он играет лучше», — сказал фанат.