Черчесов раздал автографы польским болельщикам перед жеребьевкой ЕВРО

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы пройдет в субботу в Бухаресте. Сборные России, Бельгии и Дании узнают последнего соперника по своей группе B, им станет или команда Финляндии, или сборная Уэльса. ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.