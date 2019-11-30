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15:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов раздал автографы польским болельщикам перед жеребьевкой ЕВРО

ЕВРО-2020, Семён Галькевич. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов раздал автографы польским болельщикам перед жеребьевкой чемпионата Европы 2020 года в Бухаресте.

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фотографий
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36
фотографий

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы пройдет в субботу в Бухаресте. Сборные России, Бельгии и Дании узнают последнего соперника по своей группе B, им станет или команда Финляндии, или сборная Уэльса. ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

Черчесов прибыл в Бухарест последним из российской делегации. У входа в отель Черчесов раздал автографы местным поклонникам сборной России и болельщикам из Польши, которые обратились к нему «пан Стас».

В Бухаресте также находятся президент РФС Александр Дюков, президент РПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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