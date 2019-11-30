Черчесов раздал автографы польским болельщикам перед жеребьевкой ЕВРО

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы пройдет в субботу в Бухаресте. Сборные России, Бельгии и Дании узнают последнего соперника по своей группе B, им станет или команда Финляндии, или сборная Уэльса. ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.
Черчесов прибыл в Бухарест последним из российской делегации. У входа в отель Черчесов раздал автографы местным поклонникам сборной России и болельщикам из Польши, которые обратились к нему «пан Стас».
В Бухаресте также находятся президент РФС Александр Дюков, президент РПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.