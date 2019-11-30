Сборная Италии сыграет с Турцией 12 июня в Риме в матче открытия ЕВРО

Жеребьевка финальной стадии турнира проходит в субботу в Бухаресте. Также в группу А к сборным Италии и Турции попала команда Швейцарии.

ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. В финальной части турнира во второй раз (впервые — четыре года назад) примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.