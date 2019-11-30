Сборная Италии сыграет с Турцией 12 июня в Риме в матче открытия ЕВРО
ЕВРО-2020. Сборная Италии сыграет с командой Турции 12 июня в Риме в матче открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года.
ЕВРО-2020. Сборная Италии сыграет с командой Турции 12 июня в Риме в матче открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Жеребьевка финальной стадии турнира проходит в субботу в Бухаресте. Также в группу А к сборным Италии и Турции попала команда Швейцарии.
ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и