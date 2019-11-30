Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина
Лечче
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ним
Метц
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реймс
Бордо
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лилль
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монпелье
Амьен
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ницца
Анже
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Уотфорд
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Байер
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Торино
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Страсбур
Лион
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Фортуна Д
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
РБ Лейпциг
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Аталанта
03
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Урал
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Реал
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Уфа
01
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
25Евро-2020. Составы групп
21:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Италии сыграет с Турцией 12 июня в Риме в матче открытия ЕВРО

ЕВРО-2020. Сборная Италии сыграет с командой Турции 12 июня в Риме в матче открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Наверх
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Жеребьевка финальной стадии турнира проходит в субботу в Бухаресте. Также в группу А к сборным Италии и Турции попала команда Швейцарии.

ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. В финальной части турнира во второй раз (впервые — четыре года назад) примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.

Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Турция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американский хоккеист: в России нам каждую ночь приводили 10-15 женщин
Тренер часто просит ее быть посдержаннее при публикации горячих фото
Логинов вытащил Россию на 4-е место в смешанной эстафете
«Ливерпуль» выиграл благодаря дублю центрального защитника
Россия провалила первую гонку КМ по биатлону: мы вне топ-10
Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Витесса»
«Челси» на своем поле проиграл в лондонском дерби
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Гол Рамоса принес мадридскому «Реалу» победу в матче Примеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь