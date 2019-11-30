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8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
25Евро-2020. Составы групп
21:01 (мск), источник: ТАСС

Сборная Финляндии стала третьим соперником сборной России по группе Евро-2020

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Команда Финляндии стала третьим соперником сборной России по групповой стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка прошла в Бухаресте.

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Таким образом, стали известны все соперники сборной России по группе B чемпионата Европы, это команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Состав корзин жеребьевки финальной стадии определился по рейтингу сборных по итогам квалификационного турнира. Сборные России и Дании были автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Сборная Бельгии попала в первую корзину вместе с командами Италии, Англии, Испании, Германии (все — хозяева турнира) и Украины. Сборные России и Украины были разведены при жеребьевке, таким образом, в группу к сборным России и Дании автоматически попала команда Бельгии. Сборная Финляндии заняла второе место в группе J отборочного турнира Евро, при жеребьевке она находилась в четвертой корзине.

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Сборная России в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы, в 1992 году в европейском первенстве принимала участие сборная СНГ, еще пять раз на чемпионат Европы выходила команда СССР, которая становилась победителем турнира в 1960 году, а также три раза завоевывала серебряные медали турнира (1964, 1972, 1988).

Лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, на других европейских первенствах сборная России ни разу не выходила в плей-офф.

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Сборная Бельгии также в шестой раз примет участие в основной стадии первенства Европы, лучшим результатом бельгийской команды является второе место на турнире 1980 года, также в активе бельгийцев бронзовые награды (1972). Команда Дании в девятый раз квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы, датчане являются чемпионами Европы 1992 года и бронзовыми призерами турнира 1984 года. Футболисты из Финляндии впервые будут участвовать в основном розыгрыше европейского первенства.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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