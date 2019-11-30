У нас Финляндия, у других — хардкор. Аршавин наколдовал
Репортаж из Бухареста, где сборная России узнала, с кем еще сыграет на чемпионате Европы в 2020 году.
Репортаж из Бухареста, где сборная России узнала, с кем еще сыграет на чемпионате Европы в 2020 году.
Репортаж из Бухареста, где сборная России узнала, с кем еще сыграет на чемпионате Европы в 2020 году.
За что люблю жеребьевки — с этого момента будущий чемпионат оживает, становится реальным и осязаемым. И дело не только в том, что появляются группы и календарь. Дело в деталях.
Вот получаешь аккредитацию — точно такую же, какая была на прошлом Евро и будет на этом. В базе УЕФА даже моя старая фотография сохранилась — времен Польши и Украины. Вот суетятся волонтеры. Вот по красной дорожке один за другим идут тренеры лучших сборных Европы (Черчесов на общем фоне смотрится эффектно).
А еще встречаешь журналистов из разных стран — много знакомых, на лицах которых при виде тебя сначала легкое замешательство (типа «э-э-э, ты кто?»), а потом — бурный восторг.
Говорят об этом с сочувственной интонацией — даже мои любимые «ястребы» из AP и New Yor Times — Роб Харрис и Тарик Панджа. Эти репортеры известны тем, что всю дорогу перед ЧМ атаковали острыми вопросами Мутко, потом то же самое делали на корейской Олимпиаде с Бахом и Поздняковым, и вот теперь вкрадчиво уточнили у меня, не приехал ли господин Сорокин. Приехал. Но общаться пока что не намерен.
К слову, в личном общении английские журналисты говорят вполне миролюбивые вещи: спортсмены не виноваты, пора прекращать эту войну, от репрессий никто не выиграет и так далее. Но добавляют:
Спросил о прогнозах —
За разговорами под кофе время летело незаметно, а тут уже и сама жеребьевка началась. К слову, церемонию принял большой выставочный центр на окраине Бухареста — Romexpo. Приметное здание с большим куполом — основная концертная площадка румынской столицы. Здесь в разное время выступали Metallica, Deep Purple, Aerosmith и прочие легендарные коллективы.
Впрочем, в церемонии жеребьевки упор был сделан на классику — яркое шоу сопровождал бухарестский симфонический оркестр. За визуальную составляющую отвечали воздушные гимнасты — каждый из которых олицетворял один из
Затем на сцену вышла пара эффектных ведущих (португалец Педру Пинту и румынская телеведущая Карина Караджа). Они напомнили, что этот чемпионат Европы уникален и что 7 городов впервые примут турнир такого уровня.
Как известно, в будущем УЕФА откажется от этого опыта, идею раскритиковали, но знаете — в затее Мишеля Платини
Самое главное (жеребьевка) началась с выхода на сцену двух португальцев — Рикарду Карвалью и Жоау Мариу. Железнодорожнику оказали высокую честь вынести трофей чемпионата и отпустили. А вот Карвалью остался. И к нему на сцене присоединилась
Хотелось сказать
Финляндия! Спасибо за это Икеру Касильясу, который вытащил Уэльс, и Аршавину, отправившему валлийцев к Италии, Турции и Швейцарии.
А мы ждем в Петербурге многочисленных финских болельщиков, которым добираться — несколько часов на поезде или машине.
Календарь у нас средний, решающий матч, с датчанами — третий. Начинаем с Бельгии. Финляндия — вторая.
Тем временем у других веселье. С легкой руки Лама Евро получил официальную группу смерти — группу F. Германия, Франция, Португалия в одной компании — вот это хардкор! Когда группа сформировалась, народ в зале нервно засмеялся. Англия с Хорватией — тоже хорошо. Да и Украина с Голландией неплохо.
Что ж, вечер для нас в целом получился удачным — насколько можно так говорить. Несколько дней назад жребий отобрал у России один домашний матч, сейчас вернул должок в виде Финляндии.
Но мы же знаем, что с Россией все эти расклады не работают. Как говорит в таких случаях Черчесов, «мы эту ситуацию принимаем».