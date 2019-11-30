У нас Финляндия, у других — хардкор. Аршавин наколдовал

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

Репортаж из Бухареста, где сборная России узнала, с кем еще сыграет на чемпионате Европы в 2020 году.

За что люблю жеребьевки — с этого момента будущий чемпионат оживает, становится реальным и осязаемым. И дело не только в том, что появляются группы и календарь. Дело в деталях.

Вот получаешь аккредитацию — точно такую же, какая была на прошлом Евро и будет на этом. В базе УЕФА даже моя старая фотография сохранилась — времен Польши и Украины. Вот суетятся волонтеры. Вот по красной дорожке один за другим идут тренеры лучших сборных Европы (Черчесов на общем фоне смотрится эффектно).

А еще встречаешь журналистов из разных стран — много знакомых, на лицах которых при виде тебя сначала легкое замешательство (типа «э-э-э, ты кто?»), а потом — бурный восторг. Почему-то на фразу «я из России» коллеги реагируют максимально оживленно. И можно на спор считать секунды до того момента, когда впервые прозвучит слово «ВАДА».

Говорят об этом с сочувственной интонацией — даже мои любимые «ястребы» из AP и New Yor Times — Роб Харрис и Тарик Панджа. Эти репортеры известны тем, что всю дорогу перед ЧМ атаковали острыми вопросами Мутко, потом то же самое делали на корейской Олимпиаде с Бахом и Поздняковым, и вот теперь вкрадчиво уточнили у меня, не приехал ли господин Сорокин. Приехал. Но общаться пока что не намерен.

К слову, в личном общении английские журналисты говорят вполне миролюбивые вещи: спортсмены не виноваты, пора прекращать эту войну, от репрессий никто не выиграет и так далее. Но добавляют: все-таки кто-то долен ответить.

Спросил о прогнозах — все-таки люди информированные. Считают, что с футболом вообще ничего не случится, в Токио поедет команда по образцу Пхенчхана (нейтральный статус), но никаких турниров Россия в ближайшее время не получит. Что ж, об этом мы и сами догадываемся.

За разговорами под кофе время летело незаметно, а тут уже и сама жеребьевка началась. К слову, церемонию принял большой выставочный центр на окраине Бухареста — Romexpo. Приметное здание с большим куполом — основная концертная площадка румынской столицы. Здесь в разное время выступали Metallica, Deep Purple, Aerosmith и прочие легендарные коллективы.

Впрочем, в церемонии жеребьевки упор был сделан на классику — яркое шоу сопровождал бухарестский симфонический оркестр. За визуальную составляющую отвечали воздушные гимнасты — каждый из которых олицетворял один из городов-хозяев чемпионата. Выступление получилось впечатляющим!

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7b319a3be99a938f6f4a" data-vnd="7b319a3be99a938f6f4a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7b319a3be99a938f6f4a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем на сцену вышла пара эффектных ведущих (португалец Педру Пинту и румынская телеведущая Карина Караджа). Они напомнили, что этот чемпионат Европы уникален и что 7 городов впервые примут турнир такого уровня.

Как известно, в будущем УЕФА откажется от этого опыта, идею раскритиковали, но знаете — в затее Мишеля Платини все-таки что-то есть. Ни Бухарест, по печальным, но красивым улицам которого я гулял перед жеребьевкой, ни Баку, ни Дублин — никогда бы не получили шанса провести матчи чемпионата мира или Европы. А для людей это колоссальное счастье. Тот же Бухарест сейчас целиком в символике чемпионата, на площади, где выставляли трофей — Кубок Европы — было не протолкнуться, народ шел на фан-фест УЕФА семьями. И вся эта история — она действительно объединяющая. Разные страны, народы, города вместе делают одно дело. Уверен, летом все будет еще масштабнее.

Самое главное (жеребьевка) началась с выхода на сцену двух португальцев — Рикарду Карвалью и Жоау Мариу. Железнодорожнику оказали высокую честь вынести трофей чемпионата и отпустили. А вот Карвалью остался. И к нему на сцене присоединилась по-настоящему легендарная команда — Икер Касильяс, Франческо Тотти, Марсель Десайи, Филипп Лам, Руд Гуллит, Теодорос Загоракис, Карел Поборски. И Андрей Аршавин!

Хотелось сказать что-то типа «не подведи, Андрей», но для нас в целом все было ясно. Об издержках процедуры мы писали много раз. Интрига заключалась только в одном — Уэльс или Финляндия.

Финляндия! Спасибо за это Икеру Касильясу, который вытащил Уэльс, и Аршавину, отправившему валлийцев к Италии, Турции и Швейцарии.

А мы ждем в Петербурге многочисленных финских болельщиков, которым добираться — несколько часов на поезде или машине.

Календарь у нас средний, решающий матч, с датчанами — третий. Начинаем с Бельгии. Финляндия — вторая.

Тем временем у других веселье. С легкой руки Лама Евро получил официальную группу смерти — группу F. Германия, Франция, Португалия в одной компании — вот это хардкор! Когда группа сформировалась, народ в зале нервно засмеялся. Англия с Хорватией — тоже хорошо. Да и Украина с Голландией неплохо.

Что ж, вечер для нас в целом получился удачным — насколько можно так говорить. Несколько дней назад жребий отобрал у России один домашний матч, сейчас вернул должок в виде Финляндии. Все-таки на бумаге это более терпимый соперник, чем Уэльс.

Но мы же знаем, что с Россией все эти расклады не работают. Как говорит в таких случаях Черчесов, «мы эту ситуацию принимаем».