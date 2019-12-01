Как играют сборные Дании и Финляндии. Разбор соперников сборной России на Евро-2020

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Сборная России узнала своих соперников по группе в финальной части Евро-2020. О том, что Бельгия и Дания попадут к нам в одну группу, было известно заранее. Сегодня на жеребьевке определился последний соперник — им станет сборная Финляндии, для которой это будет первый крупный турнир в истории.

Бельгия

Хорошо знакомый нам соперник по отбору, потому заново рассказывать о силе Де Брейне, Азара, Куртуа, глубине и крутости состава рассказывать бессмысленно: все информация о бельгийцах у нас свежайшая. А к финальному турниру Бельгия должна будет быть еще сильнее, по сути, это последний шанс золотого поколения взять крупный трофей.

Дания

Что такое команда Бельгии, вы наверняка увидели несколько дней назад: отлаженная команда из звезд и игроков из мощных европейских клубов, которая в любом случае будет явным фаворитом нашей группы на Евро и одним из главных претендентов на победу в турнире.

А вот с Данией все куда интереснее. Команда Оге Хайреде попала в очень ровную группу, из которой вышла только со второго места, уступив один балл Швейцарии. Отстояв в последнем туре ничью с Ирландией (вторым соперником, который мог доставить датчанам неприятности), команда забронировала себе путевку на Евро.

Главную звезду этой команды вы прекрасно знаете: Кристиан Эриксен уже давно является главным мозговым центром этой сборной, от которого зависит и мысль, и направление атак, и их интенсивность.

Кристиан отходит в опорную зону к Лассе Шоне и Томасу Дилейни, помогая им раскручивать атаки длинными диагоналями по флангам, уходит на бровки сам под подачи на высоких Юссуфа Поульсена, Корнелиуса, Дольберга или Брейтвейта. Или же играет под ними, собирая подборы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5Cmr7UFOHQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5Cmr7UFOHQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/herrelandsholdet/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Herrelandsholdet</a> (@herrelandsholdet) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-19T08:42:14+00:00">19 Ноя 2019 в 12:42 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Плюс у этой сборной на воротах тащер Шмейхель, набравший в этом сезоне, пожалуй, лучшую форму в карьере, плюс опытнейший защитник Кьяер, талантливый Андреас Кристенсен из «Челси» и восходящая звезда «Хоффенхайма» Роберт Сков. В общем, крутых парней тут хватает.

Главная фишка этой сборной — многозадачность и вариативность. Хайреде крутит команду как кубик Рубика, за счет функциональности Эриксена, меняя рисунок игры. Эта команда умеет закрыться и поставить низкий блок, умеет вылетать в контратаки через фланги и грузить в штрафную со всех участков поля. Единственный минус — позиционные атаки, когда на Эриксене висят по несколько игроков, но по-другому гениального датчанина не сдержать. Само собой, когда он находится в форме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4rXB3PDqL1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4rXB3PDqL1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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I morgen er det igen landsholdstid, når vi mødes for at forberede os til kampene mod Gibraltar og Irland ?? 15. november: Gibraltar i Telia Parken i København 18. november: Irland på Aviva Stadium i Dublin #ForDanmark ? @fodboldbillederdk</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/herrelandsholdet/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Herrelandsholdet</a> (@herrelandsholdet) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-10T08:02:53+00:00">10 Ноя 2019 в 12:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, эта команда точно навяжет сборной России серьезную борьбу за выход в плей-офф. Чтобы остановить Бельгию, потребуется чудо, чтобы обыграть Данию — предел концентрации. И даже отобравшаяся в первый раз в истории на крупный турнир Финляндия и убивший нас на прошлом Евро Уэльс способны отнять три очка. Серьезная работа у Черчесова и его команды только начинается.

Финляндия

Для финнов это будет первый крупный турнир в истории, потому про футбольный бум в стране сейчас и говорить не надо. Сборная победила в группе Лиги наций, пропустив всего 3 мяча, а в отборе заняла второе место с 16 забитыми и 10 пропущенными мячами.

Тренер этой сборной Маркку Канерва до футбольной карьеры работал учителем в школе, потому выстроил в команде очень открытую и дружелюбную атмосферу. Он помешан на тактике и цифрах, потому обсуждение тактических нюансов с игроками для него нормальная история. Канерва работал в штабе сборной с 2011 года, несколько раз становился и. о. после увольнения тренеров, но возможность работать самостоятельно получил только в 2016 году.

Главная его заслуга — теперь сборная Финляндии играет очень надежно у своих ворот, а главным оружием являются контратаки. Само собой, главная звезда этой команды — Теему Пукки, порвавший АПЛ на старте сезона. Сейчас Пукки — национальный герой Финляндии и лучший бомбардир группы J c 10 мячами. Остальная команда забила 6.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5N82rBJU5x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5N82rBJU5x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Voitto maistui makoisalta, sillä Norwichin edellinen oli 14. syyskuuta Manchester Cityä vastaan. #Huuhkajat</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/huuhkajat/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Huuhkajat</a> (@huuhkajat) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-23T18:27:35+00:00">23 Ноя 2019 в 10:27 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также отметим вратаря «Байера» Лукаша Градецки, который родился в Братиславе, но имеет финское гражданство и выступает за сборную этой страны. Если кто забыл, он помог забить в Леверкузене Дмитрию Баринову и способствовал убийству последних шансов «Локомотива» на выход из группы в Лиге чемпионов.

Роман Еременко не принимал участия в отборе. После кокаинового скандала он вообще не вызывался в сборную, а в решающих матчах не принимал участия по решению тренерского штаба. Тем не менее Маркку Карнева заинтересован в возвращении Романа, что подтверждает и отец Романа, Алексей Еременко-старший.

Он принял решение не нарушать своим звездным статусом командную химию, посчитав, что в данный момент это не нужно, таким было его решение. А сейчас посмотрим, как тренер будет к этому относиться. Алексей Еременко-старший

При обороне сборная Финляндии располагается по схеме 5−4−1. От оборонительных обязанностей освобожден только Пукки, который обозначает прессинг на чужой половине поля. Финны дают сопернику разыгрывать мяч в центре и на чужой половине поля, а в своей кучкуются в штрафной и перекрывают линии передач в центр.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5GgvBcJXag/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5GgvBcJXag/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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При атаке сборная Финляндии переходит на схему с тремя центральными и двумя опорными, что позволяет высоко подниматься крайним защитникам и поддерживать тройку атаки с Пукки на острие. В принципе, ничего сверхъестественного, но финская сборная очень напоминает исландцев образца Евро-2016. Тот же напор, страсть и дикая самоотверженность. Если вы думали, что матч с Финляндией — гарантированные 6 очков, то вы сильно ошибаетесь.