Главный тренер сборной Финляндии не исключил возвращения Романа Еременко в команду

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы 2020 года. Сборная Финляндии сыграет в группе B с командами России, Бельгии и Дании.
«С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже», — сказал Канерва.
Еременко не вызывался в сборную Финляндии с сентября 2016 года. Всего за национальную команду он провел 73 матча и забил 5 голов. В ноябре 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Еременко на два года. Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов (тогда футболист выступал за московский ЦСКА — прим. ТАСС), в которой были обнаружены следы кокаина.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.