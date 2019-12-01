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00:10 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер сборной Финляндии не исключил возвращения Романа Еременко в команду

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва не исключил возвращения в состав команды полузащитника «Ростова» Романа Еременко. Об этом он рассказал журналистам.

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В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы 2020 года. Сборная Финляндии сыграет в группе B с командами России, Бельгии и Дании.

«С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже», — сказал Канерва.

Еременко не вызывался в сборную Финляндии с сентября 2016 года. Всего за национальную команду он провел 73 матча и забил 5 голов. В ноябре 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Еременко на два года. Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов (тогда футболист выступал за московский ЦСКА — прим. ТАСС), в которой были обнаружены следы кокаина.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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