Стало известно время начала матчей сборной России на Евро-2020
ТАСС, 30 ноября. Стало известно время начала игр сборной России на чемпионате Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 30 ноября. Стало известно время начала игр сборной России на чемпионате Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщает
В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Первый матч турнира сборная России проведет 13 июня в
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах —