Стало известно время начала матчей сборной России на Евро-2020

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В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Первый матч турнира сборная России проведет 13 июня в Санкт-Петербурге против команды Бельгии, матч начнется в 22:00 мск. 17 июня россияне также в Санкт-Петербурге встретятся с финнами, начало — 16:00 мск. С датчанами российская команда сыграет 22 июня в Копенгагене, начало — 22:00 мск.