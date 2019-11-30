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30 ноября, источник: ТАСС

Стало известно время начала матчей сборной России на Евро-2020

ТАСС, 30 ноября. Стало известно время начала игр сборной России на чемпионате Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Первый матч турнира сборная России проведет 13 июня в Санкт-Петербурге против команды Бельгии, матч начнется в 22:00 мск. 17 июня россияне также в Санкт-Петербурге встретятся с финнами, начало — 16:00 мск. С датчанами российская команда сыграет 22 июня в Копенгагене, начало — 22:00 мск.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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