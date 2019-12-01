«Финляндии не радуемся, рабочая группа». Плюсы и минусы прошедшей жеребьевки

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Жеребьевка Евро-2020 прошла. Она для всех собравшихся в Бухаресте, конечно, стала масштабным праздником. Таким же, как была жеребьевка когда-то в Киеве, потом в Питере по крайней мере, мне именно они приходят на память. Правда, для болельщиков она все-таки не стала средоточием всех ожиданий, которые традиционно в день жеребьевки находятся на пике. Ведь уже неделю назад жеребились финальные пульки для мартовских стыков. А окончательно группы сформируются уже как раз после 31 марта когда станет понятен состав участников для всех. Да и многие знали чуть ли не весь состав своей группы за некоторыми лишь исключениями.

Мы как раз знали почти все. Знали, что у нас уже точно Бельгия и Дания. Не знали только четвертого участника. Но и в случае с ним точно так же понимали, что выбирать будет из Уэльса и Финляндии, больше не из кого.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7b319a3be99a938f6f4a" data-vnd="7b319a3be99a938f6f4a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7b319a3be99a938f6f4a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Многих очень сильно напрягла эта предопределенность. В частности, футболист Де Брюйне так просто камня на камне не оставил от организаторов чемпионата Евро-2020. Обвинил, что все подчинено бизнесу, который поставлен как раз во главу угла. Но с другой стороны, 12 хозяев (а на деле их в этот раз будет от 7 до 10) это разовая акция, исключение из правил. Евро-2024 пройдет в Германии, там будет всего одна хозяйка. И команды распределятся по корзинам для жеребьевки все-таки более случайным способом. И наверное более справедливым. Ну, посмотрите, например, на группу F. Португалия, Франция, Германия и плюс победитель не просто какой-то стыковой пульки, а самой сильной первой. Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия им есть смысл биться за попадание в эту группу смерти? Конечно, стоит. Тем более что две из них имеют статус хозяек. Но даже с учетом выхода трех (почти трех) команд из группы шансы все-таки продолжить играть в плей-офф совсем невысоки.

Итак, что мы узнали в результате жеребьевки? И какие из этого можем сделать выводы.

НОВОСТЬ ПЕРВАЯ ФИНЛЯНДИЯ. ЭТО ХОРОШО

Финляндия и Уэльс сегодня команды примерно одного уровня. Но Уэльс у нас в печенках сидит трагическим воспоминанием про 0:3 на предыдущем Евро. Да, воды утекло с тех пор много, но это был последний на сегодняшний день чемпионат Европы. И конечно, валлийцы сегодня чуть менее грозны, но от психологических травм избавляться нелегко бывает всегда. Уэльс, кстати, попал в группу жизни. Правда, из группы А будет ему выйти в плей-офф будет все равно не просто: в квартете Турция, Италия, Уэльс, Швейцария фаворитами выглядят итальянцы, а вот все остальные с равным успехом могут претендовать на 2−4-е места.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов особо не радуется выбору жребия:

Финляндия в последнее время достаточно качественно играла. И можно даже сказать, что легко попала на Евро. Это тоже о многом говорит. Много игроков играет за рубежом, так что есть над чем подумать. Радоваться ничему тут особо не стоит. Рабочая группа. Станислав Черчесов Главный тренер сборной России

НОВОСТЬ ВТОРАЯ ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ГОСТЕВОЙ. ЭТО ПЛОХО

Хуже вариант мог бы быть, наверное, только если маршрут сборной на групповом этапе выглядел бы Питер Копенгаген Питер. Это точно никому не понравилось бы. Слишком много переездов на коротком промежутке времени. Но лучше было бы начинать, наверное, с игры в гостях, а добирать свое уже дома. Хотя тут, конечно, одного мнения быть не может. В любом раскладе мы потеряем свои очки с Бельгией, потеряет их и Дания, и к последнему матчу мы подойдем в равных условиях в борьбе за второе место. Конечно, лучше было бы бороться с равным соперником дома, а не в гостях. Но эту новость мы узнали уже неделю назад, поэтому сейчас об этом сетовать глупо.

НОВОСТЬ ТРЕТЬЯ СТАРТУЕМ С БЕЛЬГИЕЙ. ЭТО СОВСЕМ ПЛОХО

На щадящий состав соперников точно рассчитывать мы не могли. Такой лафы, как на чемпионате мира в России-2018, уже никогда не будет. Но начинать сразу же с сильнейшей командой в мировом рейтинге не подарок. Почему объяснять не надо. С другой стороны, Черчесов уже поиграл с Бельгией в открытый футбол несколько дней назад в рамках отборочного цикла. Чем это заканчивается, мы все увидели. Но и такую тактику, как в игре с Испанией на ЧМ-2018, по заказу столь же результативно раз за разом не воспроизведешь. Так что посмотрим, какие сюрпризы тренерский штаб целенаправленно будет готовить в ближайшие шесть с половиной месяцев.

Еще из новостей, которые мы узнали не сегодня. Правильного счета в игре с Данией у нас точно в запасе не будет, то есть счета, который гарантированно одного выводит в плей-офф со второго места, а второго с проходного третьего. Заканчивать наша группа будет третьей из шести. Так что судьба в таком случае может зависеть от результатов в группах D, E и F. Не хотелось бы.

Группа B (Санкт-Петербург и Копенгаген).

13 июня, суббота.

Дания — Финляндия (Копенгаген)

Бельгия — Россия (Санкт-Петербург).

17 июня, среда.

Финляндия — Россия (Санкт-Петербург).

18 июня, четверг.

Дания — Бельгия (Копенгаген).

22 июня, понедельник.

Россия — Дания (Копенгаген)

Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург).

Яременко Николай