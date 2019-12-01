Нервы Черчесова, раздражение Шевченко, позитив Мартинеса. О чем говорили после жеребьевки Евро-2020

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Главный тренер сборной России на интервью не пришел — прилетел. И был явно на нервах, хотя и ответил на все вопросы — в том числе и на немецком языке. Жеребьевка, как показалось, ему пришлась не по душе. И дело не в Финляндии, а в календаре.

— Я не изучал ни Финляндию, ни Уэльс, — начал Станислав Саламович. — В футбольном мире Уэльс звучит статусно. Другое дело, что финны достаточно легко квалифицировались, и многие игроки у них выступают в зарубежных чемпионатах. Чего греха таить — надо их системно изучить.

— Как календарь?

— Начинать с Бельгией — минус. Заканчивать с датчанами тоже минус. Но два минуса дают плюс. Скажем так, философски.

— А почему минус? Потому что решающий матч в конце и на выезде. В любом случае этот матч был бы решающим. Что бы ни сделал до этого.

— А то, что матч выездной — третий минус?

— Это не минус, это данность.

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— По товарищеским матчам есть определенность?

— По контрольным.

— Извините, по контрольным.

— До жеребьевки была одна идея, сейчас она трансформировалась. Судя по соперникам, надо вносить коррективы. Не буду говорить, кто, что и где, но мимоходом обсудили какие-то вещи.

— Где будете базироваться?

— Дайте нам пару дней. Есть планы A, B, C и D. Думаю, остановимся на плане А.

— Как вам остальные группы?

— Между собой обсудили.

Если посмотреть на все группы, никто не проскочит. У всех есть команды, против которых надо себя проявлять. Это касается и третьей, четвертой корзин тоже. Не зря говорят, что чемпионат Европы сложнее, чем чемпионат мира. Особенно на групповом этапе. Станислав Черчесов Главный тренер сборной России

Чуть раньше с журналистами пообщался глава РФС Александр Дюков. Он выглядел спокойнее. Впрочем, Дюков всегда такой.

Два важных момента — контракт Черчесова и товарищеские матчи. Вот что сказал Дюков по этому поводу.

О контракте:

— Были отборочные матчи, сегодня была жеребьевка, сейчас у нас будет время, чтобы обсудить этот вопрос. Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности.

О спаррингах:

— Выбор соперников по предстоящим контрольным матчам зависел от жребия. Появилась ли какая-то ясность и повлияла ли жеребьевка на выбор?

— Безусловно, жеребьевка повлияет на то, кто будет нашим спарринг-партнером. Мы уже начали переговоры с рядом национальных сборных. Есть уже договоренности, чуть позже мы объявим команды, с которыми мы сыграем в марте и в конце мая — начале июня.

Думаю, Украина может преподнести сюрприз на чемпионате. Андрей Шевченко Главный тренер сборной Украины

Совсем рядом на вопросы журналистов отвечают тренеры, представляющие команды из группы С. Вскоре после Черчесова вышел главный тренер сборной Украины. Помимо оценки своей группы, легендарный в прошлом футболист сказал и о Ракицком. Точнее, его спросили об этом репортеры. Чем вызвали раздражение.

— Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом.

— А какие задачи ставите на турнир?

— Сейчас бессмысленно ставить задачи, — сказал Шевченко. — Сделаем это ближе к чемпионату, когда будет понятно, какие игроки поедут, в какой форме мы будем. Думаю, Украина может преподнести сюрприз на чемпионате.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес был самым позитивном человеком в этой компании. Он всегда улыбался и раздавал комплименты всем соперникам, в том числе и нам. Здорово, когда ты фаворит.

— Россия — интересная команда, которая умеет меняться, — сказал Мартинес. — С нами в отборочном турнире она провела два разных матча, во втором сыграла в атакующий футбол. Но мы помним, какой Россия была на чемпионате мира, в матче с Испанией, например. Думаю, на Евро Россия будет не такой, какой была в отборе. Будет другой.

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