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25Евро-2020. Составы групп
14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Если в глазах двоится, это Миранчуки». Что пишут о сборной перед ЧЕ?

В Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа ЕВРО-2020, по итогам которой стало ясно, что россияне встретятся с командами Бельгии (13 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (17 июня, Санкт-Петербург) и Дании (22 июня). СМИ в этих странах вовсю обсуждают перспективы своих команд на турнире и делятся мнением о команде Станислава Черчесова.

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Бельгийцы боятся филина и Миранчуков

«Красные дьяволы» уже давно знают, что им снова играть против сборной России, а болельщикам снова предстоит визит в Санкт-Петербург, но после жеребьевки местные СМИ решили напомнить об обновлении команды Станислава Черчесова.

Издание Sportwereld вспомнило об уходе Игоря Акинфеева, новой линии обороны, а также сочло нужным успокоить своих читателей: «Если во время матча у вас в глазах двоится, это не всегда признак того, что вы перебрали с алкоголем. Просто у русских в составе близнецы Антон и Алексей (им всего по 24)».

Ну, а после того как стало известно, что в этой же группе сыграет и Финляндия, бельгийцам пришлось вспомнить о проигранном матче 2007 года.

Во время той встречи филин уселся на ворота, и его никак не могли прогнать. Финны тогда победили со счетом 2:0, а филина Буби назвали жителем года в Финляндии, как героя, который «сделал для популяризации Финляндии во всем мире больше, чем собственно ее футбольная сборная». Тогда Буби и стал талисманом команды, но после одного из рок-концертов он исчез со стадиона. С тех пор удача отвернулась от финского футбола на целых 12 лет, но теперь «филины» возвращаются и… кто его знает.

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Поездом в Питер

Финны же предвкушают участие команды в чемпионате Европы. Просто предвкушают, тем более что «в Санкт-Петербург можно поехать и на поезде, а в Копенгаген лететь совсем недолго». В общем ЕВРО-2020 для Финляндии это прежде всего праздник для фанатов.

«Не забуду, как тысячи исландцев приехали поддержать команду во Франции в 2016-м и стали примером для футбольных фанатов по всему миру», — пишет Helsingin Sanomat.

О сборной Бельгии финны пишут как о главном фаворите турнира, а о команде России как о сопернике «по силам»: «Сборная России не всегда играет в привлекательный футбол, но во всяком случае — в эффективный. За это отвечает большой и сильный Артем Дзюба, который был в команде России, восхищавшей на чемпионате мира-2018».

В Дании обсуждают допинговый скандал и Дзюбу

На неделе перед жеребьевкой датская пресса активно писала о допинг-скандале вокруг российского спорта. Генеральный секретарь Олимпийского комитета Дании Мортен Молхольм после рекомендаций Всемирного антидопингового агентства (WADA) не скрывал своих эмоций.

«Наши худшие ожидания подтвердились. WADA протянула России руку и предложила начать с чистого листа, а они снова решились на манипуляции», — заявил он в интервью Ekstra Bladet.

И, конечно, ни финны, ни датчане не могли обойти вниманием историю вокруг Дзюбы.

«Его сослали в Сибирь после случая воровства в раздевалке, — пишет то же издание. — Он воевал со своими тренерами в клубах, дразнил тренера сборной в Instagram, платил деньги, чтобы забить клубу, у которого были на него права».

«Добро пожаловать в безумный мир Артема Дзюбы», — не унимается Ekstra Bladet, спросив об Артеме экспертное мнение у Токе Тейладе из Odds.

«Дзюба персонаж довольно неоднозначный, но его нельзя не любить», — утверждает тот. Далее издание приводит список «грехов» Дзюбы от ссылки в «Томь» до новейшей истории, в которой героя чемпионата мира 2018 года освистывают свои же болельщики.

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