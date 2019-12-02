Сорокин: Матч сборных России и Бельгии задаст тон играм ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Матч сборных России и Бельгии по футболу в группе B на чемпионате Европы 2020 года задаст тон играм турнира в
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Матч сборных России и Бельгии по футболу в группе B на чемпионате Европы 2020 года задаст тон играм турнира в
30 ноября в Бухаресте прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2020, по итогам которой стало известно, что соперником сборной России, помимо команд Бельгии и Дании, будут дебютанты турнира финны. Матчи россиян со сборными Бельгии и Финляндии пройдут в
«Мы бы проводили любые матчи в любые даты, но, конечно же, хорошо, что домашние матчи сборной России в самом начале — сразу будет задан определенный тон, — сказал Сорокин. — Естественно, мы знали, что первый матч не мог быть 12 июня (в первый день турнира в Риме состоится матч открытия Евро-2020, в котором сыграют сборные Турции и Италии — прим. ТАСС). Здорово, что он будет сразу после матча открытия».
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