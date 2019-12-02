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15:03 (мск), источник: ТАСС

Российские города, в которых создадут фан-зоны ЧЕ-2020 по футболу, определятся к весне

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Итоговый список российских городов, в которых на время чемпионата Европы по футболу 2020 года будут созданы фан-зоны, будет сформирован к весне следующего года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор российской части турнира Алексей Сорокин.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В Петербурге будут созданы две фан-зоны — на Конюшенной и Дворцовой площадях. В середине ноября Сорокин сообщил о том, что около 40 российских городов объявили о намерении создать зоны публичного просмотра матчей ЧЕ-2020.

«Список городов у нас есть, он пока в работе и не закрыт — какие-то города могут передумать или, получив рекомендации УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], понять, что они не расположены до конца доводить эту инициативу, — сказал Сорокин. — Список намеревающихся городов у нас есть, в нем более 40 городов. Каждый город сам определит, где разместить фан-зоны, здесь мы не вмешиваемся, это удел каждого города, их компетенция».

«В феврале-марте мы финализируем список, потому что потом, если они не пройдут конкурс, то просто не успеют. Это предмет госконтракта, город за свой счет все это делает, поэтому необходимо провести все положенные процедуры. Если они не инициируют их весной, то просто не успеют», — добавил Сорокин.

Сборная России завоевала право сыграть на чемпионате Европы 2020 года в середине октября. Национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). Встреча со сборной Дании состоится 22 июня в Копенгагене.

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