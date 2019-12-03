Россияне рассказали, кого они хотят поддержать на Евро-2020

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По данным исследования, 85% россиян будут болеть на Евро-2020 за отечественную команду, 10% — за Германию, 8% — за Францию, 7% — за Испанию, 5% — за Бельгию и еще 5% — за Англию (в ответе можно было указать до трех сборных).

Отмечается, что обычно 74% респондентов не следят за матчами чемпионата Европы, а 25% — следят. Кроме этого, 54% знают или слышали о том, что сборная России сыграла в отборочных матчах и прошла в финальную часть Евро-2020, а 46% услышали об этом впервые.

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О том, что в Санкт-Петербурге планируется проведение матчей финального турнира чемпионата, впервые услышали 56% респондентов, знают или слышали — 44%.