Россияне рассказали, кого они хотят поддержать на Евро-2020
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Большинство россиян будут болеть за сборную России на чемпионате Европы по футболу 2020 года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Большинство россиян будут болеть за сборную России на чемпионате Европы по футболу 2020 года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 85% россиян будут болеть на Евро-2020 за отечественную команду, 10% — за Германию, 8% — за Францию, 7% — за Испанию, 5% — за Бельгию и еще 5% — за Англию (в ответе можно было указать до трех сборных).
Отмечается, что обычно 74% респондентов не следят за матчами чемпионата Европы, а 25% — следят. Кроме этого, 54% знают или слышали о том, что сборная России сыграла в отборочных матчах и прошла в финальную часть Евро-2020, а 46% услышали об этом впервые.
О том, что в
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.