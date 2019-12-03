ВЦИОМ: В победу России на Евро-2020 верит десять процентов россиян
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В победу сборной России на чемпионате Европы по футболу в 2020 году верит 10% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В победу сборной России на чемпионате Европы по футболу в 2020 году верит 10% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, в победу национальной команды на Евро-2020 верит 10% россиян, 19% думают, что российская сборная дойдет до четвертьфинала, 16% — до 1/8 финала, 14% — до полуфинала, 12% — до финала.
Лишь 6% полагает, что Россия не выйдет из отборочной группы, а 23% затруднились ответить.
Отмечается, что 82% граждан не следили жеребьевкой финальной части турнира, которая прошла 30 ноября, 13% внимательно не следили, но знают результаты, лишь 5% внимательно следили за жеребьевкой.
Также 50% респондентов считают, что сборной России скорее повезло, что она оказалась в одной группе со сборными Дании, Бельгии и Финляндии, 33% затруднились ответить, а 17% думают, что не повезло.
Как указано в опросе, по мнению 24% опрошенных фаворитом этой группы является Бельгия, 12% полагают, что Россия, 4% — что Дания, 2% — что Финляндия. При этом 36% затруднились ответить или не разбираются в этом вопросе, а 22% ответили, что фаворита нет, все команды примерно одинаковые по силе.
По результатам исследования, 28% россиян считают, что российская сборная в своей группе займет второе место, 21% — что первое, 16% — что третье, 11% — что четвертое место, а 24% затруднились ответить.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.