ВЦИОМ: В победу России на Евро-2020 верит десять процентов россиян

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По данным исследования, в победу национальной команды на Евро-2020 верит 10% россиян, 19% думают, что российская сборная дойдет до четвертьфинала, 16% — до 1/8 финала, 14% — до полуфинала, 12% — до финала.

Лишь 6% полагает, что Россия не выйдет из отборочной группы, а 23% затруднились ответить.

Отмечается, что 82% граждан не следили жеребьевкой финальной части турнира, которая прошла 30 ноября, 13% внимательно не следили, но знают результаты, лишь 5% внимательно следили за жеребьевкой.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7b319a3be99a938f6f4a" data-vnd="7b319a3be99a938f6f4a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7b319a3be99a938f6f4a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также 50% респондентов считают, что сборной России скорее повезло, что она оказалась в одной группе со сборными Дании, Бельгии и Финляндии, 33% затруднились ответить, а 17% думают, что не повезло.

Как указано в опросе, по мнению 24% опрошенных фаворитом этой группы является Бельгия, 12% полагают, что Россия, 4% — что Дания, 2% — что Финляндия. При этом 36% затруднились ответить или не разбираются в этом вопросе, а 22% ответили, что фаворита нет, все команды примерно одинаковые по силе.

По результатам исследования, 28% россиян считают, что российская сборная в своей группе займет второе место, 21% — что первое, 16% — что третье, 11% — что четвертое место, а 24% затруднились ответить.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.