В Петербурге открыли часы обратного отсчета дней до начала Евро-2020

В церемонии запуска приняли участие форвард петербургского «Зенита» капитан сборной России Артем Дзюба, бывшие игроки сборной и «Зенита» Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, а также талисман предстоящего чемпионата «Скиллзи». На фоне часов они сфотографировались с участниками церемонии открытия.
Сегодня часы показывают, что до начала чемпионата остался 191 день. Также на электронном экране отображаются команды, которые вышли в основную часть чемпионата Европы.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года.
В Петербурге состоятся два матча группового этапа с участием российской команды. Сборная России выступит в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Во вторник в Петербурге на Невском проспекте также открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID).