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16:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты узнали соперников в квалификации юношеских ЧЕ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня прошли жеребьевки континентальных первенств для сборных разных возрастов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В элитном раунде юношеского чемпионата Европы 2020 года (U-17) белорусские футболисты попали в группу 1 вместе со сверстниками из Греции, Украины и Турции.

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Матчи состоятся в конце марта в Турции. Финальная часть первенства континента пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.

Юношеская сборная Беларуси следующего созыва свой путь к финальному турниру 2021 года начнет в 10-й квалификационной группе, где ее соперниками будут команды Венгрии, Швейцарии и Люксембурга. Финальный этап юношеского континентального первенства примет Кипр.

На первой стадии квалификации юниорского чемпионата Европы 2021 года (U-19) белорусы сыграют в группе 2 вместе со сверстниками из Украины, Израиля и Черногории. Хозяином финального этапа будет Румыния.

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